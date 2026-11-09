Khoản nợ của ông Nguyễn Hồ Nam sẽ được đấu giá vào ngày 23/11, tài sản bảo đảm là nhà đất tại TP.HCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 12 TP.HCM vừa có thông báo bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Hồ Nam tại ngân hàng.

Theo thông báo, khoản nợ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 58,9 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước 5,89 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm. Bước giá tối thiểu được quy định là 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 502, tờ bản đồ số 43 (tài liệu đo năm 2003), tọa lạc tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM (nay là phường Bình Trưng, TP.HCM).

Theo thông tin được VietinBank công bố, thửa đất có diện tích 328,6 m², thuộc loại đất ở tại đô thị, hình thức sử dụng riêng và thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc sử dụng là nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trên thửa đất có nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng 258,3 m², tổng diện tích sàn 1.290,1 m². Công trình được xác định là nhà cấp 3, thuộc hình thức sở hữu riêng.

Bất động sản này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 368972, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 08339, do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 4/6/2020. Giấy chứng nhận được cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hồ Nam vào ngày 14/1/2022.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá khoản nợ sẽ diễn ra từ 14h ngày 23/11/2026.