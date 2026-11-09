TPS ra mắt TP-BondX: Giải pháp đầu tư trái phiếu linh hoạt theo nhu cầu dòng tiền

Với thông điệp "Rõ cơ hội - Hiểu rủi ro - Linh hoạt dòng tiền", TP-BondX mang đến trải nghiệm giao dịch trái phiếu thuận tiện, minh bạch và linh hoạt, giúp nhà đầu tư chủ động nhận diện cơ hội, đánh giá rủi ro và quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính và nhu cầu dòng tiền.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng chú trọng đa dạng hóa danh mục và quản lý tài sản hiệu quả, trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh đầu tư được quan tâm, bên cạnh cổ phiếu và tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố lợi suất kỳ vọng, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc năng lực tài chính của tổ chức phát hành, tính minh bạch thông tin cũng như khả năng chuyển nhượng trái phiếu khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn.

Từ nhu cầu thực tiễn đó, TPS phát triển TP-BondX với trải nghiệm giao dịch trái phiếu hiện đại, minh bạch và linh hoạt trên nền tảng số, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận cơ hội, lựa chọn phương án phù hợp và chủ động quản lý dòng tiền theo mục tiêu tài chính.

Một nền tảng, ba giải pháp đầu tư trái phiếu

TP-BondX tích hợp ba giải pháp với những đặc điểm riêng, đáp ứng nhu cầu tích lũy, linh hoạt và chủ động giao dịch của nhà đầu tư.

TP-Fixed - Tích lũy theo kế hoạch: Phù hợp với nhà đầu tư ưu tiên lợi suất xác định và kế hoạch đầu tư ổn định, hỗ trợ chủ động phân bổ vốn và hoạch định dòng tiền.

TP-Flexi - Linh hoạt đầu tư: Kết hợp cơ chế lợi suất đa dạng và khả năng linh hoạt bán trái phiếu theo nhu cầu, tùy thuộc vào điều kiện giao dịch áp dụng.

TP-Match - Chủ động giao dịch: Kết nối nhu cầu mua - bán trái phiếu giữa các nhà đầu tư, mở rộng cơ hội giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu theo diễn biến thị trường.

Kết nối hệ sinh thái TPBank - TPS, nâng tầm trải nghiệm đầu tư số

Thông qua lợi thế hợp tác trong hệ sinh thái TPBank - TPS, TP-BondX góp phần mở rộng khả năng kết nối các dịch vụ tài chính, mang đến thêm tiện ích cho khách hàng.

Trên TPS Mobile AI và TPS Web Trading, khách hàng có thể tra cứu thông tin, thực hiện giao dịch và theo dõi khoản đầu tư. Thông tin về tổ chức phát hành, điều kiện giao dịch, lợi suất đầu tư và lịch thanh toán được hiển thị rõ ràng, hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá và quản lý khoản đầu tư.

Với giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng, TP-BondX mang đến thêm lựa chọn đầu tư trái phiếu cho khách hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Việc ra mắt TP-BondX đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển tài chính số của TPS, kết hợp công nghệ, đa dạng hóa giải pháp đầu tư và phát huy lợi thế hợp tác với TPBank, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ưu đãi đến 200.000 đồng nhân dịp ra mắt TP-BondX

Nhân dịp ra mắt TP-BondX, TPS triển khai chương trình "Trải nghiệm mượt mà - Sinh lời tối đa", tặng đến 200.000 đồng cho khách hàng giao dịch đầu tư trái phiếu lần đầu trên TPS Mobile AI và TPS Web Trading.

Cụ thể, khách hàng được tặng 100.000 đồng với giao dịch từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và 200.000 đồng với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên. Chương trình diễn ra từ ngày 09/11/2026 đến hết ngày 31/12/2026, theo thể lệ và điều kiện áp dụng.

TP-BondX - Rõ cơ hội, hiểu rủi ro, linh hoạt dòng tiền.

Tìm hiểu thêm thông tin tại www.tpbs.com.vn, ứng dụng TPS Mobile AI hoặc hotline 1900 6366 99.

Lưu ý: Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, thanh khoản và biến động lãi suất. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức phát hành, điều kiện trái phiếu và các rủi ro liên quan trước khi quyết định đầu tư.