Trân quý trong từng thanh âm: TPBank tri ân khách hàng bằng một đêm Vienna Concert giữa lòng Hà Nội

Những giai điệu vượt thời gian của Mozart, Johann Strauss II và Franz Lehár trở thành lời cảm ơn trang trọng mà ngân hàng gửi tới những người đã cùng mình đi qua một hành trình dài của niềm tin và gắn bó.

Một đêm Vienna giữa lòng phố cổ: Sự giao thoa của âm nhạc cổ điển và phong cách sống tinh hoa

Đêm diễn có sự góp mặt của Wiener KammerOrchester, dàn nhạc thính phòng danh tiếng của Cộng hòa Áo với truyền thống nghệ thuật được vun đắp từ năm 1946, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Alma Deutscher cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Chương trình đưa khán giả qua ba sắc thái tiêu biểu của âm nhạc Vienna. Mozart mang đến vẻ trong sáng và hài hòa, Johann Strauss II là nhịp valse lộng lẫy của những đêm dạ vũ, còn Franz Lehár đem lại nét trữ tình duyên dáng của operetta. Kiến trúc cổ điển của Nhà hát Hồ Gươm hòa cùng những tác phẩm đã đi qua hàng thế kỷ, khiến đêm diễn mang dáng dấp của một buổi soirée châu Âu: trang nhã, thanh lịch, để lại những dư âm sâu lắng.

Với TPBank, Vienna Reverie vượt lên trên một đêm hòa nhạc thông thường để trở thành món quà tinh thần được tinh tuyển dành riêng cho khách hàng cao cấp. Khi chuẩn mực sống ngày càng được nâng tầm, phong cách sống đẳng cấp không còn được định nghĩa chỉ bằng những giá trị hữu hình, mà được thể hiện qua gu thẩm mỹ, chiều sâu trải nghiệm và sự đồng điệu với văn hóa, nghệ thuật. Ở tầng thưởng thức ấy, điều làm nên giá trị không chỉ là đặc quyền, mà là những cảm xúc và dấu ấn riêng được lưu giữ. Bởi vậy, từng chi tiết của đêm nhạc đều được TPBank phối hợp với BTC chăm chút, từ chương trình biểu diễn, không gian thưởng nhạc đến nghi thức đón tiếp, để mỗi vị khách cảm nhận trọn vẹn một lời cảm ơn được viết nên bằng ngôn ngữ của nghệ thuật.

Thấu hiểu để trao những trải nghiệm xứng tầm

Với TPBank, tinh thần tiên phong không dừng lại ở những sản phẩm tài chính hay đặc quyền ưu tiên, mà còn ở khả năng cùng khách hàng kiến tạo những trải nghiệm sống xứng tầm. Vienna Reverie vì thế là một nốt nhạc trong bản hòa tấu rộng hơn mà TPBank dành cho khách hàng cao cấp. Song hành cùng những giải pháp tài chính được may đo riêng, mỗi trải nghiệm đều được chắt lọc theo đúng gu thưởng thức của từng người.

Bởi với nhóm khách hàng này, phong cách sống chưa bao giờ là một khuôn mẫu chung. Thấu hiểu điều đó, TPBank không trao đi những đặc quyền đại trà, mà lựa chọn những trải nghiệm vừa vặn với từng vị khách, để mỗi lời tri ân đều mang dấu ấn của chính người nhận. Đêm Vienna giữa lòng Hà Nội là minh chứng cho tinh thần ấy: mỗi vị khách đều xứng đáng được thấu hiểu từ chính gu sống của mình, và đó là khởi nguồn của mọi sự trân quý. TPBank không chỉ đi cùng khách hàng trong những quyết định tài chính quan trọng, mà còn hiện diện trong những khoảnh khắc ngoài con số, nơi giải pháp tài chính cá nhân hóa song hành cùng phong cách sống thượng lưu.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết: "Những kiệt tác của Vienna vượt qua thử thách của thời gian bởi những giá trị nghệ thuật bền vững và khả năng chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ. Tại TPBank, chúng tôi tin rằng một mối quan hệ bền chặt với khách hàng cũng được xây dựng trên những giá trị như vậy: sự thấu hiểu, niềm tin và những trải nghiệm có ý nghĩa. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc trở thành đối tác tài chính tin cậy, mà còn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo phong cách sống và tận hưởng những giá trị xứng tầm với mỗi chặng đường của cuộc sống."