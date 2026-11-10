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"Ông lớn" ngân hàng Nhật Bản tiếp tục rót thêm tiền vào Vietcombank

| | Tài chính - ngân hàng

"Ông lớn" ngân hàng Nhật Bản tiếp tục rót thêm tiền vào Vietcombank

Mizuho Bank đã tăng vốn thêm 100 triệu USD cho mỗi chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến đầu tư thêm vốn vào VCB thông qua phát hành riêng lẻ.

Ngày 09/11/2026, tại Tokyo, Nhật Bản, lãnh đạo hai ngân hàng Mizuho và Vietcombank đã có cuộc gặp mặt. 

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai ngân hàng được thiết lập năm 2011, khi Mizuho đầu tư 567,3 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ Vietcombank, trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ngân hàng. Sau 15 năm, quan hệ hợp tác đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư vốn, chuyển giao kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ kỹ thuật đến phát triển kinh doanh và kết nối khách hàng quốc tế.

Trong thời gian qua, hai ngân hàng đã triển khai 880 phiên hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực quản trị, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và hiện đại hóa hoạt động của Vietcombank. Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, Mizuho đã giới thiệu hơn 400 khách hàng mới cho Vietcombank, hỗ trợ kết nối hoạt động phục vụ khách hàng với trên 600.000 tài khoản cá nhân được mở, đồng thời kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Vietcombank với 45 ngân hàng địa phương tại Nhật Bản.

Theo Vietcombank, những kết quả này phản ánh chiều sâu và hiệu quả thực chất của quan hệ đối tác chiến lược, trong đó Vietcombank phát huy lợi thế về mạng lưới, năng lực phục vụ khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam, Mizuho đóng góp kinh nghiệm quản trị quốc tế, năng lực tài chính và mạng lưới quan hệ rộng khắp với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, nhấn mạnh Mizuho là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên mở chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2026 đánh dấu 30 năm hoạt động của Chi nhánh Hà Nội và 20 năm hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự hiện diện lâu dài và gắn bó của Mizuho với thị trường Việt Nam.

Theo ông Masahiko Kato, các định chế tài chính có vai trò quan trọng trong việc kết nối chính phủ, doanh nghiệp và các nguồn lực tài chính, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Với nhận thức đó, Mizuho xác định Việt Nam là thị trường có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Trong năm 2026, Mizuho Bank đã tăng vốn thêm 100 triệu USD cho mỗi chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, Mizuho đang xúc tiến đầu tư thêm vốn vào VCB thông qua phát hành riêng lẻ. Đây là bước đi cụ thể thể hiện niềm tin và cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động của Mizuho tại thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo Mizuho khẳng định mong muốn tiếp tục là đối tác lâu dài, tin cậy của Việt Nam, phát huy kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ huy động vốn trên thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với Vietcombank trong phát triển thị trường vốn, đặc biệt là xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng sâu rộng, minh bạch và bền vững.

Minh Vy

An ninh tiền tệ

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