Khi thu nhập tăng thêm, nên “tự thưởng” hay tích lũy cho tương lai?

Tuy nhiên, thay vì dành toàn bộ khoản tiền dư cho chi tiêu trước mắt, việc trích một phần để tích lũy đều đặn sẽ giúp mỗi gia đình chuẩn bị tốt hơn nguồn tài chính cho tương lai.

Có tiền dư, đừng quên phần để dành

Mỗi lần nhận thưởng hoặc có thêm thu nhập, chị Hường (38 tuổi, Hà Nội) đều trích một phần để tích lũy cho chuyến du lịch hàng năm của đại gia đình; phần còn lại ngay lập tức được bổ sung vào quỹ tích lũy dài hạn.

Vợ chồng chị có thu nhập ổn định, đủ chăm lo cho con trai và bố mẹ hai bên. Tuy nhiên, chị hiểu rằng chi phí học hành của con sẽ tăng theo từng năm, cha mẹ ngày một cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe và kế hoạch sinh thêm bé thứ 2.

"Cứ nhận được thưởng dự án là tôi chuyển ngay một phần tích lũy. Góp dần như vậy, đến khi cần một khoản lớn cũng đỡ phải xoay xở", chị Hường chia sẻ.

Tích lũy linh hoạt, thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe

Để tiện cho kế hoạch tích lũy, chị Hường tham gia giải pháp Tích lũy An Gia của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Đây là một giải pháp mới được ra mắt, kết hợp giữa tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe trong một kế hoạch tài chính.

Với khoản góp ban đầu 30 triệu đồng, chị Hường lựa chọn kế hoạch tích lũy trong 3 năm, đóng thêm 8 triệu đồng mỗi tháng và có thể bổ sung thêm khi điều kiện tài chính cho phép. Chị chọn phân bổ 70% khoản tích lũy vào tiết kiệm và 30% vào đầu tư. Theo tỷ lệ này, mỗi lần góp sẽ có 5,6 triệu đồng được phân bổ vào phần tiết kiệm và 2,4 triệu đồng vào phần đầu tư. Sau 3 năm, khoản tiền tích lũy sẽ đạt tới mục tiêu chị Hường đặt ra là 300 triệu đồng, chưa tính khoản góp bổ sung, lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư.

Cách phân bổ này phù hợp với mong muốn của chị, đó là ưu tiên một phần lớn khoản tiền cho tiết kiệm, đồng thời dành một tỷ lệ nhất định cho đầu tư để tìm kiếm thêm khả năng sinh lời. Phần tiết kiệm của Tích lũy An Gia được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên; phần đầu tư áp dụng mức lợi suất do đối tác hợp tác với ABBank công bố và xác lập theo từng chu kỳ 12 tháng. Các khoản góp bổ sung tiếp tục được áp dụng mức lãi suất/lợi suất đã xác lập trong kỳ theo điều kiện giải pháp.

Từ trường hợp của chị Hường có thể thấy, việc tích lũy không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khoản tiền lớn. Với Tích lũy An Gia, khách hàng có thể tham gia bắt đầu với số tiền khởi điểm chỉ từ 5 triệu đồng, và thực hiện tích lũy định kỳ từ 1 triệu đồng/tháng, trong thời hạn 1–10 năm tùy theo nhu cầu. Khách hàng được chủ động lựa chọn tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư khi tham gia, không phải trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư và có thể theo dõi, quản lý khoản tích lũy trên ứng dụng ngân hàng số ABBank.

Mức tích lũy khởi điểm thấp giúp khách hàng dễ dàng tham gia giải pháp mà vẫn nhận được quyền lợi bảo vệ sức khỏe trọn vẹn từ ABBank

Điểm đáng chú ý là giải pháp Tích lũy An Gia không chỉ hướng tới gia tăng giá trị khoản tích lũy mà còn tích hợp quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho người tham gia. Tùy theo kế hoạch và điều kiện áp dụng, quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng; trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm. Đây là tiện ích đáng cân nhắc trong một kế hoạch tài chính dài hạn, khi nhu cầu bảo vệ sức khỏe cũng cần được quan tâm song hành với mục tiêu tích lũy.

Trong suốt quá trình tham gia, khách hàng không mất phí quản lý và không phát sinh bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào. Nhờ đó, tối ưu giá trị khoản tiền dành cho tích lũy.

Với những tiện ích và giá trị thiết thực, Tích lũy An Gia của ABBank đã thu hút hơn 15.000 khách hàng tham gia chỉ sau gần hai tháng ra mắt. Con số này phần nào cho thấy sự quan tâm của khách hàng đối với các giải pháp tích lũy linh hoạt, có sự đồng hành dài hạn trên mọi khía cạnh.

Trở lại với câu chuyện của chị Hường, dành lại một phần thu nhập không có nghĩa là bớt tận hưởng cuộc sống, mà là biết cân đối giữa nhu cầu hiện tại và những dự định phía trước, cũng như duy trì được thói quen tích lũy qua thời gian. Sự chủ động ấy giúp chị vừa tận hưởng thành quả lao động, vừa từng bước chuẩn bị nguồn lực cho những dự định của gia đình.

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