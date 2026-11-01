Lộ diện nhóm ngành được dự báo tăng trưởng lợi nhuận gần 50% trong quý 4

Trong báo cáo triển vọng đầu tư mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của các doanh nghiệp trên HoSE có thể tăng khoảng 24% so với cùng kỳ trong quý IV/2026, theo phương pháp dự báo từ trên xuống (top-down).

Dù thấp hơn mức tăng trưởng khoảng 53% trong quý III, kết quả dự báo cho thấy đà tăng lợi nhuận vẫn được kỳ vọng duy trì, song động lực đóng góp đang có sự dịch chuyển giữa các nhóm ngành.

Nhóm nào kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng

Theo VDSC, nhóm phi tài chính và bảo hiểm sẽ trở thành hai động lực tăng trưởng mới, với lợi nhuận dự báo lần lượt tăng 48% và 45% so với cùng kỳ. Trong khi đó, ngành ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao, dự kiến tăng khoảng 23%.

Đối với nhóm tiêu dùng và bán lẻ, VDSC nhận định triển vọng kinh doanh vẫn được hỗ trợ bởi mặt bằng giá bán cao và nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước. Dù biên lợi nhuận có thể đã tạo đỉnh trong quý II–III, đây vẫn được kỳ vọng là một trong những nhóm dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong quý cuối năm.

Nhóm tiện ích công cộng, đặc biệt là nhiệt điện, cũng được dự báo duy trì kết quả tích cực nhờ sản lượng điện phát cao, tỷ lệ sản lượng hợp đồng lớn so với sản lượng thực phát và giá bán trên thị trường điện cạnh tranh duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, lợi nhuận các doanh nghiệp dầu khí thượng nguồn và trung nguồn được kỳ vọng cải thiện sau quý III kém tích cực. VDSC cho rằng những khoản chi phí lớn phát sinh trong quý trước chủ yếu mang tính một lần, trong khi khối lượng công việc và mặt bằng cước phí cao sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh quý IV.

Bất động sản giảm tốc, dịch vụ tài chính có thể đi lùi

Ở chiều ngược lại, bất động sản được dự báo tăng trưởng chậm lại sau bốn quý liên tiếp ghi nhận kết quả khả quan. Theo VDSC, phần lớn lợi nhuận ngành thời gian qua đến từ Vinhomes (VHM), trong khi nền so sánh cao của quý IV/2025 khiến mức tăng trưởng dự kiến của toàn ngành chỉ còn khoảng 4%.

Đáng chú ý, dịch vụ tài chính là nhóm được dự báo ghi nhận lợi nhuận giảm khoảng 11% so với cùng kỳ, trái ngược với xu hướng tăng trưởng chung của thị trường.

Như vậy, bức tranh lợi nhuận quý IV được dự báo tiếp tục tích cực nhưng phân hóa mạnh, khi phi tài chính, bảo hiểm và ngân hàng đóng vai trò hỗ trợ chính, còn bất động sản và dịch vụ tài chính kém nổi bật hơn.

Với mức tăng trưởng dự kiến 24% trong quý cuối năm, VDSC ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lũy kế 12 tháng của các doanh nghiệp trên HoSE có thể tăng thêm khoảng 5% so với quý trước.

Theo công ty chứng khoán này, tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là điểm tựa cho thị trường, song khả năng duy trì đà tăng trong trung và dài hạn vẫn phụ thuộc vào môi trường lãi suất, chi phí vốn và hiệu quả lan tỏa của các chính sách hỗ trợ kinh tế.