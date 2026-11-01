Một CTCK dự báo VN-Index có thể vượt 2.000 điểm vào cuối năm

Trong báo cáo triển vọng đầu tư mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với chủ đề "Chờ nhịp dòng tiền", Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra góc nhìn tích cực hơn đối với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn, dù vẫn duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng trung và dài hạn.

Cụ thể, VDSC ước tính VN-Index có thể dao động trong vùng 1.759–2.064 điểm trong ba tháng tới. Kịch bản được xây dựng trên cơ sở hệ số P/E mục tiêu từ 11,5 đến 13,5 lần và EPS dự phóng khoảng 152 điểm vào cuối quý IV/2026.

Trước hết, công ty chứng khoán này cho rằng nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng nhất. Theo VDSC, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua giai đoạn kỳ vọng và bước vào giai đoạn xác nhận, khi động lực tăng giá ngày càng phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng lợi nhuận thay vì sự mở rộng định giá đơn thuần.

Thực tế, kết quả kinh doanh quý III tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 50,1%. Biên lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp thuộc VN-Index đạt 13,93%, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng tiếp diễn trong quý cuối năm. Theo phương pháp dự báo từ trên xuống (top-down), VDSC ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của các doanh nghiệp trên HoSE sẽ tăng khoảng 24% so với cùng kỳ trong quý IV/2026. Trong đó, nhóm phi tài chính và bảo hiểm được dự báo trở thành những động lực tăng trưởng mới, còn ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, mặt bằng định giá hiện tại cũng tạo ra dư địa cho thị trường hồi phục. Theo dữ liệu VDSC tổng hợp tại thời điểm cuối tháng 10, hệ số P/E của VN-Index chỉ ở mức 10,91 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là 15,28 lần. P/B cũng ở mức 1,94 lần, so với bình quân 2,17 lần trong cùng giai đoạn.

Với giả định EPS tiếp tục tăng trưởng và hệ số P/E cải thiện lên vùng 11,5–13,5 lần, VDSC xây dựng kịch bản VN-Index có thể tiến lên khu vực 1.759–2.064 điểm. Như vậy, triển vọng vượt mốc 2.000 điểm không chỉ dựa trên kỳ vọng mở rộng định giá mà còn gắn với khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Một yếu tố khác hỗ trợ kỳ vọng này là áp lực chi phí vốn đang có dấu hiệu tạm lắng trong ngắn hạn. Theo VDSC, môi trường kinh doanh trung và dài hạn của doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào khả năng tiếp cận nguồn vốn và chi phí vay. Ở trong nước, công ty chứng khoán ghi nhận những nỗ lực của nhà điều hành nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với chi phí hợp lý hơn.

Trong khi đó, áp lực từ thị trường quốc tế cũng phần nào dịu bớt. Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10 để tiếp tục quan sát dữ liệu trước khi đưa ra quyết định tại cuộc họp tháng 12. Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ cũng hạ nhiệt, góp phần giảm bớt sức ép lên chi phí vốn toàn cầu.

VDSC đánh giá đây là những điều kiện cần để hỗ trợ triển vọng thị trường. Tuy nhiên, khả năng duy trì tăng trưởng trong thời gian tới còn phụ thuộc vào hiệu quả lan tỏa của dòng vốn đầu tư công khi hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai, cũng như tác động của các chính sách miễn, giảm thuế nhằm kích thích tiêu dùng và hạn chế đà tăng của chi phí thiết yếu.

Dù vậy, công ty chứng khoán cũng lưu ý thị trường hiện không thiếu động lực tăng trưởng, mà cần thêm bằng chứng cho thấy chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận có thể tiếp tục kéo dài sang năm 2027. Đặc biệt, lạm phát và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn vẫn là những biến số quan trọng, có thể ảnh hưởng đến khả năng điều tiết môi trường vĩ mô trong nước. Bối cảnh địa chính trị và thương mại quốc tế cũng chưa hết bất định.

Vì vậy, dù kỳ vọng VN-Index có thể tiến lên vùng 2.064 điểm trong kịch bản thuận lợi, VDSC nhấn mạnh việc những khó khăn tạm thời lắng dịu không đồng nghĩa các rủi ro đã được giải quyết hoàn toàn. Công ty tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng hơn đối với triển vọng trung và dài hạn của thị trường.