Điện Máy Xanh chốt ngày chia hơn 2.500 tỷ đồng cổ tức, một "đại gia" sắp nhận về hàng nghìn tỷ

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) vừa thông qua Nghị quyết số 22 ngày 10/11/2026 về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 10/12/2026 , thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/12/2026.

Tỷ lệ chi trả là 20% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Với hơn 1,267 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Điện Máy Xanh dự kiến chi khoảng 2.535 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 86% vốn điều lệ DMX theo cơ cấu công bố sau IPO. Nếu tỷ lệ sở hữu không thay đổi, MWG có thể nhận hơn 2.100 tỷ đồng từ đợt phân phối này.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Điện Máy Xanh đã chi khoảng 5.071 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tính cả đợt tạm ứng sắp tới, doanh nghiệp bán lẻ này đã và dự kiến phân phối tổng cộng hơn 7.600 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu, kể từ khi niêm yết trên HoSE vào tháng 8/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu DMX chốt phiên 10/11 đạt 75.300 đồng/cp.﻿

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/10, cổ đông Điện Máy Xanh đã thông qua chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Mức cổ tức chính thức cả năm sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Tại ngày 30/9/2026, Điện Máy Xanh nắm giữ 38.129 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi dư nợ vay ngắn hạn ở mức 21.722 tỷ đồng. Quy mô nguồn lực tài chính này là một trong những yếu tố đáng chú ý khi doanh nghiệp tiếp tục triển khai các đợt phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu hợp nhất 10 tháng đầu năm của Điện Máy Xanh đạt 112.430 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm. Riêng tháng 10, doanh thu đạt hơn 12.900 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm.