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Sếp Điện Máy Xanh nói gì về chính sách ngừng nhập khẩu hàng thiết bị điện tử đã qua sử dụng từ 1/1/2027?

| | Doanh nghiệp

Sếp Điện Máy Xanh nói gì về chính sách ngừng nhập khẩu hàng thiết bị điện tử đã qua sử dụng từ 1/1/2027?

Lãnh đạo Điện Máy Xanh đánh giá quy định mới tạo lợi thế cho các nhà bán lẻ chính hãng. Doanh nghiệp không chủ động thu mua hàng cũ từ bên ngoài mà tập trung thu đổi thiết bị của khách hàng hiện hữu.

Tại cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2026, ban lãnh đạo Điện Máy Xanh nhận được câu hỏi về tác động của chính sách cấm nhập khẩu một số sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng từ ngày 1/1/2027 đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường bán lẻ.

Trả lời vấn đề này, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh, cho rằng quy định mới tạo lợi thế cho các nhà bán lẻ chính hãng như doanh nghiệp này.

Theo ông Hiểu Em, trước đây thị trường vẫn tồn tại một tỷ lệ nhất định sản phẩm đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, trong đó có điện thoại iPhone cũ. Khi chính sách mới có hiệu lực, các nhà bán lẻ kinh doanh sản phẩm chính hãng, mới 100% như Điện Máy Xanh sẽ có lợi thế hơn.

"DMX được hưởng lợi trực tiếp do toàn bộ danh mục kinh doanh là sản phẩm chính hãng, mới 100%", ông Hiểu Em cho biết.

Một câu hỏi khác được đặt ra tại cuộc họp là khả năng phát triển ngành hàng thiết bị tân trang (refurbished) trong bối cảnh thị trường có những thay đổi về chính sách nhập khẩu.

Trả lời câu hỏi này, ông Hiểu Em cho biết Điện Máy Xanh không chủ động thu mua thiết bị đã qua sử dụng từ bên ngoài để đưa vào kinh doanh. Thay vào đó, doanh nghiệp triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng đã mua sắm tại hệ thống thu đổi thiết bị cũ khi có nhu cầu nâng cấp lên đời máy mới.

Chẳng hạn, khách hàng đang sử dụng iPhone 17 có thể đổi sang iPhone 18, với điều kiện thiết bị cũ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Điện Máy Xanh cũng đánh giá phân khúc hàng đã qua sử dụng hiện có ít dư địa phát triển. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã hợp tác trực tiếp với Apple và các hãng sản xuất để phân phối song song nhiều thế hệ sản phẩm trước đó như iPhone 15, 16 và 17 với mức giá cạnh tranh so với dòng mới nhất.

Bên cạnh đó, chính sách trả chậm với lãi suất 0% giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng, mới 100% mà không phải chịu áp lực tài chính lớn khi thanh toán ngay toàn bộ giá trị thiết bị.

Theo ông Hiểu Em, đây là một trong những yếu tố khiến khách hàng có thể ưu tiên lựa chọn sản phẩm mới thay vì hàng đã qua sử dụng, vốn tiềm ẩn những rủi ro về chất lượng và nguồn gốc.

Quy định được lãnh đạo Điện Máy Xanh đề cập nằm trong Thông tư 63/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 27/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Văn bản công bố danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu, kèm mã số hàng hóa (mã HS). Danh mục bao gồm điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị âm thanh và nhiều sản phẩm, linh kiện điện tử khác...

Theo Thúy Hạnh

Đời sống & Pháp luật

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