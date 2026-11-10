PepsiCo sắp sa thải 1.000 nhân viên

PepsiCo đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự trong các mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống tại Bắc Mỹ nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo bức thư gửi nhân viên của ông Ram Krishnan, Giám đốc điều hành PepsiCo Bắc Mỹ, mà Reuters thu thập được hôm thứ Hai (9/11), đợt cắt giảm nhân sự dự kiến diễn ra trong tuần tới. Động thái này nằm trong kế hoạch đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của công ty.

“Mục tiêu là hành động nhanh hơn, thực hiện tốt hơn và đầu tư vào những cơ hội có thể thúc đẩy tăng trưởng”, ông Krishnan viết trong thư.

Theo The Wall Street Journal, PepsiCo dự kiến cắt giảm khoảng 1.000 việc làm trong các mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống tại Bắc Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà sản xuất các thương hiệu như Lay's đang nỗ lực khôi phục đà tăng trưởng tại thị trường Bắc Mỹ. Công ty phải đối mặt với doanh số nước giải khát ảm đạm, nhu cầu suy yếu đối với các sản phẩm đồ ăn nhẹ có giá cao, trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng.

Tháng trước, PepsiCo đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm sau khi kết quả kinh doanh tại Bắc Mỹ tiếp tục kém khả quan, đặc biệt trong mảng đồ uống.

Tính đến ngày 27/12/2025, PepsiCo có khoảng 306.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 125.000 người làm việc tại Mỹ, theo báo cáo thường niên của công ty.

Trong khoảng một năm qua, PepsiCo liên tục triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Đây là một phần trong chương trình tái cấu trúc được khởi động sau khi quỹ đầu tư chủ động Elliott Investment Management mua lượng cổ phần trị giá khoảng 4 tỷ USD tại công ty.

Cổ phiếu PepsiCo tăng khoảng 1% vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Hai.

Theo The Business Times