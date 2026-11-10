Một mã chứng khoán được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 300 tỷ phiên 10/11

Thị trường tăng điểm tốt trong phiên 10/11 sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên với thanh khoản cải thiện, độ rộng thị trường tích cực và duy trì đến cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%) lên mức 1.743,07 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. Điểm tích cực là khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 462 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 517 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VIX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 272 tỷ đồng. Theo sau là HPG (45 tỷ), VIC (37 tỷ), TCB và MSN cùng 32 tỷ, VPB (30 tỷ), FPT (20 tỷ), VNM (18 tỷ), BID và ACB cùng 17 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại POW với giá trị -75 tỷ đồng, tiếp theo là KDH (-23 tỷ), VCI và GEX cùng -8 tỷ, SBT và VHM cùng -5 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như CTR và VND cùng -4 tỷ, SHB (-3 tỷ) và SSI (-2 tỷ đồng).