Bóng dáng công ty chứng khoán liên quan Tân Hoàng Minh tại khu đất vàng sát tuyến metro Hà Đông - Cát Linh

Cuối tháng 8/2026, CTCP Liên hợp Thực phẩm (mã: FCC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, thông qua loạt nội dung đáng chú ý liên quan đến định hướng hoạt động, dự án bất động sản và phương án tăng vốn. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Bất động sản Ramond.

Song song với việc đổi tên, đại hội thông qua chủ trương đầu tư Công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung, đồng thời giao HĐQT căn cứ nhu cầu vốn và tình hình thực tế để lựa chọn một trong ba phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ba phương án tăng vốn, có phương án huy động toàn bộ cho dự án

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, phương án đầu tiên là phát hành 4 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 40 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ FCC sẽ tăng từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán chi phí và các khoản nợ đến hạn nếu có.

Ở phương án thứ hai, doanh nghiệp dự kiến chào bán riêng lẻ 63,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá 635 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành có thể tăng lên 695 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền huy động theo phương án này dự kiến được sử dụng để thực hiện dự án 267 Quang Trung. Ba nhà đầu tư được đưa vào danh sách dự kiến gồm CTCP Bolt Holdings đăng ký mua 15,875 triệu cổ phiếu, CTCP Công nghệ Tài chính Finra Capital 15,875 triệu cổ phiếu và Công ty TNHH MTV Hicorp 31,75 triệu cổ phiếu.

Phương án thứ ba còn có quy mô lớn hơn, với kế hoạch chào bán 70 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá 700 tỷ đồng, qua đó đưa vốn điều lệ dự kiến lên 760 tỷ đồng.

Số tiền huy động trong trường hợp này dự kiến phục vụ hoạt động đầu tư tài chính, bao gồm mua cổ phần hoặc vốn góp tại các đơn vị khác để trở thành đối tác kinh doanh, công ty con hoặc công ty liên kết.

Ba nhà đầu tư dự kiến vẫn là Bolt Holdings, Finra Capital và Hicorp, với số lượng đăng ký lần lượt 17,5 triệu cổ phiếu, 17,5 triệu cổ phiếu và 35 triệu cổ phiếu. Đại hội sau đó ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba phương án để triển khai.

Chứng khoán UP trở thành cổ đông lớn chỉ trong hơn một tháng

Điểm đáng chú ý nằm ở sự xuất hiện của CTCP Chứng khoán UP trong cơ cấu sở hữu của FCC trước thời điểm doanh nghiệp chuyển hướng mạnh sang bất động sản.

Ngày 3/4/2026, Chứng khoán UP mua 500.000 cổ phiếu FCC, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 8,34% và chính thức trở thành cổ đông lớn. Khoảng một tháng sau, ngày 8/5, công ty chứng khoán này tiếp tục mua thêm 330.000 cổ phiếu, đưa lượng nắm giữ lên 830.000 cổ phiếu, tương ứng 13,84% vốn.

Đến ngày 15/5, Chứng khoán UP mua tiếp 35.450 cổ phiếu FCC. Sau giao dịch, công ty nắm 865.450 cổ phiếu, tương đương 14,43% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ trong khoảng hơn một tháng, Chứng khoán UP từ chỗ không sở hữu cổ phiếu FCC đã trở thành một trong những cổ đông lớn đáng chú ý của doanh nghiệp.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hai cổ đông pháp nhân từng nắm tỷ lệ lớn tại FCC là Gemadept và Bông Sen Vàng đã thoái vốn trong nửa đầu năm 2026. Cuối năm 2025, hai đơn vị này lần lượt sở hữu 26,56% và 34,98% vốn FCC.

Ba nhà đầu tư dự kiến tăng vốn có gì liên quan đến Chứng khoán UP?

Mối liên hệ tiếp tục xuất hiện khi nhìn vào ba pháp nhân dự kiến tham gia hai phương án tăng vốn quy mô lớn của Ramond.

Trong đó, Bolt Holdings được thành lập tháng 2/2024. Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm ông Đỗ Hoàng Minh sở hữu 80%, ông Đinh Văn Hiệp 10% và ông Cao Tấn Thành 10%. Trong đó, ông Đỗ Hoàng Minh (sinh năm 1988) là con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Đinh Văn Hiệp hiện là Thành viên HĐQT độc lập của Chứng khoán UP, trong khi ông Cao Tấn Thành được ghi nhận sở hữu 72,33% vốn UPS. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bolt Holdings là ông Vũ Khánh Din, cũng đang giữ vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại UPS.

Đáng chú ý trên website, Chứng khoán UP được giới thiệu là một thành viên thuộc hệ sinh thái Bolt Holdings. Theo công bố giao dịch mới nhất, Bolt Holdings chưa sở hữu cổ phiếu UPS.

Bolt Holdings cũng liên tục tăng quy mô vốn trong năm 2026, từ 10 tỷ đồng ban đầu lên 110 tỷ đồng vào tháng 1, 810 tỷ đồng vào tháng 3 và 1.500 tỷ đồng vào tháng 4.

Với Finra Capital, doanh nghiệp này được thành lập tháng 6/2024. Theo thông tin công bố, Finra hiện có hoạt động hợp tác bán chéo với Chứng khoán UP. Đáng chú ý, Finra Capital, Bolt Holdings và UPS cùng đặt trụ sở tại Hapro Building trên đường Cát Linh, Hà Nội.

Pháp nhân còn lại là Hicorp, doanh nghiệp có vốn điều lệ 323 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất của Hicorp là CTCP Quản lý Tài sản Kỳ Lân với tỷ lệ 59,13%.

Kỳ Lân cũng có mối liên hệ với Chứng khoán UP. Tháng 7/2025, HĐQT UPS từng phê duyệt việc đầu tư mua 4,5 triệu cổ phần Kỳ Lân, với bên chuyển nhượng là ông Đinh Văn Hiệp.

Như vậy, Chứng khoán UP không chỉ trực tiếp nắm 14,43% vốn tại Ramond mà những pháp nhân có mối liên hệ với công ty chứng khoán này cũng được đưa vào danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia các phương án tăng vốn của chủ đầu tư dự án 267 Quang Trung.

Khu đất 267 Quang Trung có gì?

Khu đất tại số 267 Quang Trung nằm trên một trong những trục giao thông chính của khu vực Hà Đông, gần ngã tư Cầu Đơ - Ngô Thì Nhậm - Quang Trung và nằm sát tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Dự án Công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung đã được cập nhật vào danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Theo thông tin công bố, dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 896 căn nhà ở, với tổng diện tích sàn gần 128.000 m2.

Trước khi đổi tên thành Bất động sản Ramond, FCC có lịch sử hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp tiền thân là Công ty Liên hợp Thực phẩm Hà Tây, từng sản xuất bánh, mứt, kẹo, bia và nước khoáng.

Những năm gần đây, hoạt động chính của công ty chuyển sang kinh doanh thương mại và cho thuê mặt bằng; doanh nghiệp cho biết đã dừng toàn bộ hoạt động sản xuất bia hơi. Ngoài khu đất 267 Quang Trung, FCC còn đang quản lý một khu đất tại khu Yên Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

Cuối năm 2025, FCC có tổng tài sản chỉ hơn 16 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 14 tỷ đồng và vốn điều lệ gần 60 tỷ đồng. Doanh thu cả năm đạt khoảng 9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 0,8 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế còn hơn 55 tỷ đồng.