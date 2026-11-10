Ngân hàng Nhà nước bơm thêm VND, chứng khoán bật tăng gần 29 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 10/11 khi dòng tiền bắt đáy gia tăng, lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index tăng 28,75 điểm, tương đương 1,68%, lên 1.743 điểm, lấy lại phần điểm số đã mất trong hai phiên trước.

Đáng chú ý, chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất phiên và vượt trở lại đường trung bình 20 ngày. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 429 mã tăng giá, trong đó có 25 mã tăng trần, trong khi 211 mã giảm và 14 mã giảm sàn trên cả ba sàn.

VN-Index tăng gần 29 điểm, thanh khoản phục hồi.

Nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC tăng 3,24%, VHM tăng 2,65%, đóng góp hơn 15 điểm cho VN-Index. KDH tăng 5,65%, DXG tăng 4,11%, NLG tăng 4,21%, NVL tăng 3,33%, VPI tăng 3,49%. Đáng chú ý, NTL tăng hết biên độ 6,85%.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực với SSI tăng 3,77%, VND tăng 3,11%, VIX tăng 3,08%, FTS tăng 4,17%, VDS tăng 3,12%. Ở nhóm ngân hàng, LPB tăng 3,44%, SSB tăng 2,03%, trong khi SHB, HDB, TPB, TCB, STB, VPB, NAB và VIB đều tăng trên 1%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HPG tăng 1,67%, VNM tăng 1,76%, MWG tăng 2,35%. Ngược lại, nhóm dầu khí chịu sức ép khi giá dầu thế giới giảm sâu, PVD mất 2,91%, BSR giảm 1,93%.

Một trong những điểm đáng chú ý của phiên giao dịch là khối ngoại đảo chiều mua ròng 462 tỷ đồng, sau khi bán ròng hơn 832 tỷ đồng trong phiên trước. Dòng tiền ngoại tập trung vào các cổ phiếu KDH, POW, SSI, VHM, NVL, DXG và VNM. Ở chiều bán, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 88 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thông báo thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11. Động thái này được giới phân tích đánh giá có thể bổ sung thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ mặt bằng lãi suất và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), trong 13 lần Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ giai đoạn 2016-2023, VN-Index tăng sau một tháng ở 11 lần, với mức tăng bình quân 4,35%. Tuy nhiên, đây mới là mối tương quan lịch sử, chưa đủ cơ sở khẳng định việc mua ngoại tệ là nguyên nhân trực tiếp khiến thị trường tăng điểm.

ABS cho rằng, lượng thanh khoản được bổ sung có thể hỗ trợ các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, đồng thời góp phần giảm áp lực tỷ giá. Dù vậy, tác động tích cực lần này có thể thấp hơn mức bình quân lịch sử do sức ép lạm phát vẫn hiện hữu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước.