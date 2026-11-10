Một cổ phiếu bất động sản tăng dựng đứng hơn 50% chỉ sau 6 phiên

Cổ phiếu D11 của CTCP Địa ốc 11 đang trở thành một trong những mã gây chú ý trên HNX với nhịp tăng gần như dựng đứng trong những phiên đầu tháng 11.

Ngày 2/11, D11 đóng cửa ở mức 11.600 đồng/cp. Đến hết phiên 10/11, thị giá đã lên 17.600 đồng/cp, tương ứng mức tăng khoảng 51,7% chỉ sau 6 phiên giao dịch. Riêng trong khoảng thời gian này, cổ phiếu D11 có tới 4 phiên đóng cửa tại giá trần.

Thanh khoản cũng tăng đột biến. Phiên 10/11 ghi nhận khoảng 165.000 cổ phiếu D11 được sang tay, giá trị giao dịch gần 2,9 tỷ đồng. Trong khi đó, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, có những phiên cổ phiếu này chỉ giao dịch vài trăm đến vài nghìn đơn vị.

Được biết, CTCP Địa ốc 11 hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, trụ sở tại 205 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM. Cổ phiếu D11 bắt đầu giao dịch trên HNX từ tháng 2/2011. D11 thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn tương đối nhỏ trên thị trường.

Hoạt động của công ty tập trung vào kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, trang trí nội thất, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Giá cổ phiếu tăng mạnh nhưng lợi nhuận quý 3 giảm sâu

Diễn biến thị giá càng đáng chú ý khi kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Địa ốc 11 không thực sự tích cực.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt khoảng 18 tỷ đồng, giảm hơn 61% so với mức 47 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm khoảng 24%. Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh, từ hơn 7,4 tỷ đồng xuống còn chưa tới 1 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn khoảng 530 triệu đồng, giảm khoảng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 296 triệu đồng, giảm hơn 80%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 74 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt hơn 1,25 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 94%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Địa ốc 11 ghi nhận doanh thu thuần hơn 72 tỷ đồng, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3,65 tỷ đồng, giảm hơn 17%.

Ở một diễn biến khác, D11 trước đó đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương ứng 400 đồng/cp, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/11/2026.

Bên cạnh đó, cổ đông còn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng cho cả hai quyền là 24/8/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/8.