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Con gái ông Nguyễn Đăng Quang muốn bán sạch cổ phiếu Masan, dồn hơn 600 tỷ cho dự án kinh doanh riêng

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Con gái ông Nguyễn Đăng Quang muốn bán sạch cổ phiếu Masan, dồn hơn 600 tỷ cho dự án kinh doanh riêng

Sau giao dịch, con gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang sẽ không còn là cổ đông của Masan.

Bà Nguyễn Yến Nhi – con gái ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan (mã MSN) vừa đăng ký bán toàn bộ gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận vào ngày 13/11/2026. Mục đích nhằm thu xếp vốn đầu tư vào dự án kinh doanh cá nhân.

Ước tính theo thị giá MSN trên sàn chứng khoán (72.600 đồng/cp), số cổ phiếu trong tay bà Yến Nhi có giá trị thị trường hơn 600 tỷ đồng.

Con gái ông Nguyễn Đăng Quang muốn bán sạch cổ phiếu Masan, dồn hơn 600 tỷ cho dự án kinh doanh riêng - Ảnh 1.

Nếu hoàn tất giao dịch, bà Yến Nhi sẽ không còn là cổ đông của Masan. Trong khi đó, 2 người nội bộ có liên quan là ông Nguyễn Đăng Quang đang trực tiếp nắm giữ 18 cổ phiếu MSN và bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ ông Quang) trực tiếp nắm giữ 50,9 triệu cổ phiếu MSN (tỷ lệ 3,35%).

Tuy nhiên, phần lớn sở hữu của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tại Masan thông qua 2 pháp nhân liên quan là CTCP Masan (nắm 25,29% vốn MSN) và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương (nắm 12,88% vốn MSN).

Con gái ông Nguyễn Đăng Quang muốn bán sạch cổ phiếu Masan, dồn hơn 600 tỷ cho dự án kinh doanh riêng - Ảnh 2.

Con gái ông Nguyễn Đăng Quang muốn bán sạch cổ phiếu Masan, dồn hơn 600 tỷ cho dự án kinh doanh riêng - Ảnh 3.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.671 tỷ đồng, gấp 3 lần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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