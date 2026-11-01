Chứng khoán bất ngờ bùng nổ sau thông tin quan trọng, chuyên gia hé lộ 3 nhóm cổ phiếu hưởng lợi

Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11 khi tăng 28,75 điểm (+1,68%), đóng cửa tại 1.743,07 điểm.

Đà hồi phục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM khi bộ đôi này đóng góp hơn 15 điểm cho chỉ số. Dòng tiền cũng tích cực tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và nhiều cổ phiếu bất động sản.

Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 16.900 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại đảo chiều mua ròng gần 480 tỷ đồng, góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư sau những phiên giao dịch thận trọng.

Diễn biến tích cực của thị trường xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một động thái mới nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng. Cụ thể, từ ngày 11/11, cơ quan điều hành sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, với tỷ giá 25.500 đồng/USD.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), việc NHNN chủ động mua ngoại tệ định kỳ là tín hiệu tích cực đối với thanh khoản tiền đồng, qua đó có thể hỗ trợ mặt bằng lãi suất hạ nhiệt và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Điểm đáng chú ý là khi NHNN mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng, lượng tiền đồng thanh toán sẽ được bổ sung vào hệ thống ngân hàng mà không gắn với kỳ hạn thu hồi xác định như nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ trước đó. Đồng thời, lượng USD mua vào cũng góp phần củng cố dự trữ ngoại hối.

Động thái này xuất hiện đúng thời điểm áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng vào những tháng cuối năm. Việc bổ sung nguồn tiền đồng được kỳ vọng giúp giảm bớt áp lực thanh khoản, tạo thêm dư địa ổn định lãi suất và hỗ trợ dòng tiền trên thị trường tài chính.

Theo tính toán của ABS, mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào tương ứng khoảng 25.500 tỷ đồng cung ứng cho hệ thống ngân hàng. Trong kịch bản cơ sở với quy mô mua 6 tỷ USD, lượng tiền đồng bổ sung có thể lên tới 153.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô thực tế còn phụ thuộc vào lượng ngoại tệ các ngân hàng bán ra, do NHNN chưa công bố hạn mức mua cụ thể.

Không chỉ hỗ trợ thanh khoản, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng chính sách này còn góp phần ổn định kỳ vọng tỷ giá và tạo điều kiện để NHNN tăng cường dự trữ ngoại hối. Khi áp lực tỷ giá và lãi suất dịu bớt, những nhóm cổ phiếu nhạy cảm với dòng tiền như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản được kỳ vọng hưởng lợi.

Đáng chú ý, thống kê của ABS cho thấy trong 13 thời điểm NHNN mua USD giai đoạn 2016–2023, VN-Index có 11 lần tăng điểm sau một tháng, với mức tăng bình quân 4,35%. Dù diễn biến lịch sử không bảo đảm sẽ lặp lại, số liệu này phần nào cho thấy thị trường thường có phản ứng tích cực trong những giai đoạn chính sách tiền tệ hỗ trợ thanh khoản.

Bên cạnh yếu tố chính sách, mặt bằng định giá sau nhịp điều chỉnh cũng đang tạo thêm cơ sở cho khả năng hồi phục. Tại ngày 9/11, hệ số P/E của VN-Index ở mức khoảng 10,67 lần, thấp hơn mức 11,57 lần tại vùng đáy tháng 4/2025 và tiệm cận mặt bằng định giá trong giai đoạn COVID-19.

Trên cơ sở các yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật, ABS đánh giá kịch bản có xác suất cao là VN-Index duy trì vùng hỗ trợ quanh 1.651 điểm, từ đó hồi phục lên các mốc 1.800, 1.840 và xa hơn là 1.870 điểm trong tháng 11.

Tuy nhiên, để đà tăng được củng cố, thị trường cần tiếp tục ghi nhận sự cải thiện của thanh khoản, hướng tới mức bình quân khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi phiên, cùng với sự hình thành của cấu trúc tăng giá ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, ABS ưu tiên các cơ hội tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và đầu tư công. Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh để lựa chọn cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt, thay vì mua đuổi sau các phiên tăng mạnh.