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Nguyên quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh ở An Giang tham ô hơn 1,4 tỷ tiền hàng

| | Doanh nghiệp

Trong thời gian quản lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh ở An Giang, Nhạ đã chiếm đoạt 17 loại hàng hóa như bia, sữa, mì gói... rồi bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương) về hành vi Tham ô tài sản.‎

Trước khi bị bắt, Nhạ từng là quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang.

Nguyễn Công Nhạ nghe cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Công an An Giang)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý tại cửa hàng, Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa. Trong đó chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại rồi bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tổng giá trị tài sản bị Nhạ chiếm đoạt được xác định hơn 1,4 tỷ đồng.

Cũng tại An Giang, gần 2 tháng trước ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can là shipper cùng về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can là Nguyễn Văn Thanh (SN 1994), Nguyễn Anh Thân (SN 1997, cùng ngụ xã Đông Thái); Đoàn Trung Đăng (SN 2001, ngụ xã An Minh); Lê Nhựt Băng (SN 2002, ngụ xã Đông Hưng); Nguyễn Trường Khải (SN 1998, ở xã An Biên) và Đoàn Văn Luân (SN 1998, ngụ xã An Minh, tỉnh An Giang).

Theo Cơ quan điều tra, Thanh và 5 đồng phạm đều là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh xã An Biên. Nhiệm vụ chính của các shipper này là nhận hàng hóa tại kho, giao hàng cho khách, thu tiền và nộp tiền lại công ty.

Lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa của doanh nghiệp, 6 shipper không xác nhận giao hàng thành công trên hệ thống đối với các đơn hàng thu tiền để chiếm đoạt của công ty gần 190 triệu đồng.

Theo DUY KHANG

VTC News

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