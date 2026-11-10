Ông lớn Nhật Bản đứng sau “7 viên ngọc rồng” bất ngờ mua 42,1% công ty phát hành Doraemon, Conan tại Việt Nam

Ngày 10/11, tập đoàn giải trí Nhật Bản Bandai Namco Holdings công bố đã mua 42,1% cổ phần POPS K.K., công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí kỹ thuật số, tập trung vào thị trường Đông Nam Á. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

Đáng chú ý, POPS có mối liên hệ mật thiết với thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát hành phim hoạt hình Nhật Bản trên YouTube.

Công ty đưa Doraemon, Conan lồng tiếng lên YouTube Việt Nam

POPS là cái tên quen thuộc với khán giả Việt thông qua các kênh YouTube như POPS Kids và POPS Anime.

Năm 2017, POPS Worldwide hợp tác với đài TV Asahi của Nhật Bản để phát hành Doraemon trên YouTube. Khi đó, POPS Kids trở thành kênh YouTube đầu tiên trên thế giới được cấp quyền phát hành chính thức bộ phim hoạt hình về chú mèo máy nổi tiếng này.

Hiện kênh YouTube POPS Kids đã có hơn 20,3 triệu người đăng ký với khoảng 5.200 video, trở thành một trong những kênh giải trí thiếu nhi có lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam.﻿

Hàng trăm tập Doraemon lồng tiếng Việt được đưa lên nền tảng, giúp khán giả có thể xem miễn phí thay vì chỉ theo dõi qua truyền hình.

Không chỉ Doraemon, POPS còn phát hành Thám tử lừng danh Conan thông qua kênh POPS Anime. Tháng 9/2024, công ty tiếp tục công bố lịch phát hành các tập Conan lồng tiếng Việt mới, với chính sách xem trước dành cho hội viên.

Theo Bandai Namco, POPS hiện quản lý kho bản quyền hơn 73.000 bài hát cùng mạng lưới hơn 53.000 nhà sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực phân phối video, bản địa hóa nội dung, tiếp thị trên mạng xã hội và tổ chức sự kiện.

Pháp nhân được Bandai Namco mua cổ phần là POPS K.K., có trụ sở tại Tokyo, thành lập tháng 11/2024 và do bà Esther Nguyễn làm Tổng giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 360 triệu yen, tương đương khoảng 61 tỷ đồng.

Ông lớn đứng sau Dragon Ball, sở hữu tài sản khoảng 220.000 tỷ đồng

Bandai Namco Holdings là một trong những tập đoàn giải trí lớn của Nhật Bản, hoạt động trong các lĩnh vực trò chơi điện tử, đồ chơi, mô hình nhân vật, phim hoạt hình và âm nhạc.

Tập đoàn gắn liền với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Pac-Man, Tekken, Gundam và Dragon Ball, bộ truyện được khán giả Việt Nam biết đến với tên gọi “7 viên ngọc rồng”.

Riêng Dragon Ball, Bandai Namco khai thác nhiều dòng trò chơi điện tử, mô hình, thẻ bài và đồ chơi lấy cảm hứng từ các nhân vật Son Goku, Vegeta hay Frieza.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 10/11, trong 6 tháng từ tháng 4 đến hết tháng 9/2026, Bandai Namco ghi nhận doanh thu khoảng 124.000 tỷ đồng, tăng 13,1%; lợi nhuận gần 16.900 tỷ đồng, tăng 26,1%. Tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt gần 220.000 tỷ đồng.

Về lý do đầu tư vào POPS, Bandai Namco cho biết Đông Nam Á đang trở thành thị trường nhiều tiềm năng nhờ sự phổ biến của phim hoạt hình Nhật Bản, trò chơi điện tử và âm nhạc.

Ông Nobuhiko Momoi, Phó chủ tịch điều hành Bandai Namco Holdings, cho biết Đông Nam Á từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất đồ chơi và phát triển trò chơi của tập đoàn. Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng kinh tế, khu vực này ngày càng trở thành thị trường tiêu thụ đáng chú ý.

Thông qua POPS, Bandai Namco muốn mở rộng phân phối và bản địa hóa nội dung, quảng bá trên mạng xã hội, tổ chức sự kiện theo chủ đề nhân vật hoạt hình và các chương trình giải trí trực tiếp.

Về phía POPS, bà Esther Nguyễn kỳ vọng việc kết hợp các thương hiệu giải trí quốc tế của Bandai Namco với mạng lưới phân phối và nhà sáng tạo nội dung sẵn có sẽ mang đến những trải nghiệm mới cho người hâm mộ Đông Nam Á.

Thương vụ nằm trong chương trình đầu tư chiến lược CW360, được Bandai Namco triển khai từ tháng 4/2025 nhằm tìm kiếm cơ hội tăng trưởng tại những thị trường mới.