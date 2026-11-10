Vinhomes bắt tay “gã khổng lồ” Mitsubishi của Nhật Bản, mở sang loạt lĩnh vực mới

Vinhomes bắt tay “gã khổng lồ” Mitsubishi Nhật Bản, mở rộng hợp tác sang loạt lĩnh vực mới từ bất động sản đến AI, trung tâm dữ liệu

Vinhomes vừa ký thỏa thuận hợp tác với Mitsubishi Corporation, tập đoàn Nhật Bản có tổng tài sản gần 4 triệu tỷ đồng và mạng lưới 1.200 công ty tại 80 quốc gia.

Ngày 10/11, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện với Mitsubishi Corporation, một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Nhật Bản.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác Kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong ba lĩnh vực gồm nhà ở, hạ tầng và phát triển bền vững. Ngoài bất động sản nhà ở và thương mại, Vinhomes và Mitsubishi Corporation sẽ nghiên cứu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực logistics, khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số. Hai công ty cũng dự kiến thúc đẩy công trình xanh, năng lượng tái tạo và tiếp cận nguồn vốn xanh.

Đối tác Nhật Bản có tài sản gần 4 triệu tỷ đồng

Mitsubishi Corporation là tập đoàn thương mại và đầu tư đa ngành hàng đầu Nhật Bản, sở hữu mạng lưới khoảng 1.200 công ty tại 80 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ năng lượng, công nghiệp đến phát triển đô thị.

Theo báo cáo tài chính công bố đầu tháng 11/2026, trong 6 tháng kết thúc ngày 30/9, Mitsubishi Corporation ghi nhận doanh thu tương đương 1,69 triệu tỷ đồng, lợi nhuận hơn 100.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,5% và hơn 74% so với cùng kỳ. Tại cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của tập đoàn đạt khoảng 3,93 triệu tỷ đồng.

Mitsubishi Corporation đã đầu tư tại Việt Nam từ năm 1991 và thiết lập quan hệ hợp tác với Vinhomes từ năm 2019. Thỏa thuận lần này mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên ra ngoài lĩnh vực phát triển khu đô thị.

Về phía Vinhomes, trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần 202.586 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 75.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tại cuối tháng 9 đạt khoảng 1,34 triệu tỷ đồng.

Về phía Vinhomes, công ty hiện triển khai khoảng 50 dự án trên toàn quốc, trong đó có 32 khu đô thị đã đi vào vận hành, phục vụ hơn 650.000 cư dân. Với thỏa thuận mới, Vinhomes có thêm cơ hội tận dụng kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới đầu tư của Mitsubishi Corporation để mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.



