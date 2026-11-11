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Phiên 11/11: Khối ngoại "săn sale", rót hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu "hot"

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 11/11: Khối ngoại "săn sale", rót hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu "hot"

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị khoảng 53 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng khiến thị trường rung lắc trước khi đảo chiều tăng về cuối phiên. Chỉ số đóng cửa phiên 11/11 tăng  hơn 4 điểm tại 1.746 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 14.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng  phiên thứ hai liên tiếp với giá trị khoảng 53 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 75 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 139 tỷ đồng. Theo sau, POW và VHM là mã tiếp theo được gom mạnh 78 và 47 tỷ đồng.

Phiên 11/11: Khối ngoại tiếp tục mua ròng, rót hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu "hot" - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là FPT và NVL bị bán ròng mạnh lần lượt 48 tỷ đồng và 39 tỷ đồng. Theo sau, ACB bị bán 35 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, NVB được mua ròng mạnh nhất với giá 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng HUT, VFS.

Phiên 11/11: Khối ngoại tiếp tục mua ròng, rót hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu "hot" - Ảnh 2.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 9,4 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 2,4 tỷ, BVS, VC3 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua 4 tỷ đồng. Theo sau, PCB và HNG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Phiên 11/11: Khối ngoại tiếp tục mua ròng, rót hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu "hot" - Ảnh 3.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEA, ACV,...

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
khối ngoại

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