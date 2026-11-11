Tổng Giám đốc Novaland bán thành công hơn 10 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Dương Văn Bắc- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Novaland đã bán ra thành công hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ ngày 2/11/2026 đến 3/11/2026.

Sau giao dịch nêu trên, Tổng Giám đốc của Novaland đã giảm sở hữu từ gần 15,8 triệu cổ phiếu xuống còn gần 5,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,657% xuống 0,215% vốn.

Phối cảnh dự án Grand Mahattan. Ảnh: NVL

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu NVL, mới đây CTCP NovaGroup báo cáo đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 780.000 cổ phiếu NVL trong thời gian từ 28-30/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, NovaGroup giảm sở hữu từ 527,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,96%) xuống 527,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,92%).

Ngay sau đó, NovaGroup tiếp tục đăng ký bán 3,1 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 5/11 đến 4/12/2026 với lý do cân đối nguồn lực theo kế hoạch của công ty. Nếu bán thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu xuống hơn 524 triệu cổ phiếu, tương đương gần 21,8% vốn Novaland.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland báo cáo đã không bán ra cổ phiếu NVL nào trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu như đăng ký với lý do thay đổi thời gian giao dịch. Qua đó bà Cao Thị Ngọc Sương vẫn giữ nguyên sở hữu hơn 51,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn NVL.

Sau đó, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân tiếp tục đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 5-16/11/2026 với lý do cá nhân nhằm giảm sở hữu về 45,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1,89% vốn Novaland.

Ở chiều ngược lại, một tổ chức khác cũng liên quan đến gia đình ông Bùi Cao Nhật Quân là CTCP Diamond Properties báo cáo đã mua 7 triệu cổ phiếu NVL bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 30/10/2026. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu từ 178,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,42%) lên mức 185,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,71%).