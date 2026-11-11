CEO Novaland vừa bán xong hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL

CEO Novaland Dương Văn Bắc.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Dương Văn Bắc, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (CEO) doanh nghiệp.

Theo công bố, trong hai ngày 2/11 và 3/11/2026, ông Dương Văn Bắc đã bán thành công hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do vị lãnh đạo này nắm giữ giảm xuống còn gần 5,2 triệu đơn vị, tương ứng 0,215% vốn điều lệ Novaland.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên 2/11 là 10.350 đồng/cổ phiếu và phiên 3/11 là 10.250 đồng/cổ phiếu, thương vụ có thể mang về cho ông Bắc khoảng hơn 108 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giao dịch này nằm trong đợt đăng ký được công bố ngày 28/10/2026. Cùng thời điểm, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh - em gái Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu NVL.

Trước đó, ngày 30/10, Diamond Properties – cổ đông lớn của Novaland và là tổ chức có liên quan đến gia đình Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân cũng đã hoàn tất mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL.

Như vậy, trong cùng giai đoạn, thị trường ghi nhận những giao dịch đáng chú ý ở chiều bán của lãnh đạo cấp cao và chiều mua của các tổ chức, cá nhân liên quan đến gia đình Chủ tịch Novaland.

Cổ phiếu NVL bật tăng mạnh trong 2 phiên giao dịch gần nhất.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang ghi nhận diễn biến tích cực sau giai đoạn chịu nhiều áp lực điều chỉnh.

Kết phiên giao dịch ngày 10/11, NVL tăng 3,33%, lên 10.850 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng duy trì ở mức cao với hơn 36,7 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Đây là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của cổ phiếu địa ốc này. Hiện, vốn hóa thị trường của Novaland đạt 34.768 tỷ đồng.

Động lực đáng chú ý hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư đến từ những thông tin được doanh nghiệp công bố tại cuộc họp nhà đầu tư ngày 7/11, trong đó có kế hoạch kinh doanh và lộ trình phát triển các dự án trọng điểm đến năm 2030.

Theo kế hoạch, tổng doanh thu dự kiến từ các dự án đang phát triển của Novaland đạt hơn 516.800 tỷ đồng, tương đương trên 20 tỷ USD. Lợi nhuận dự án trong 5 năm tới được kỳ vọng vượt 188.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD.

Nguồn thu và lợi nhuận này chủ yếu đến từ 4 cụm dự án trọng điểm, gồm các dự án tại trung tâm TP.HCM, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Trong đó, Aqua City được xác định là một trong những động lực đóng góp lớn nhất vào kế hoạch kinh doanh dài hạn của Novaland. Dự án này dự kiến mang về gần 219.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 88.100 tỷ đồng lợi nhuận.

Hai chỉ tiêu trên lần lượt chiếm khoảng 42% tổng doanh thu và 47% tổng lợi nhuận dự kiến từ 4 cụm dự án trọng điểm. Đáng chú ý, ngay từ năm 2027, Aqua City được kỳ vọng đóng góp gần 23.600 tỷ đồng doanh thu và hơn 7.700 tỷ đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Bên cạnh Aqua City, NovaWorld Phan Thiet cũng là dự án có quy mô đóng góp đáng kể. Theo kế hoạch, dự án này dự kiến mang về 221.540 tỷ đồng doanh thu và 73.346 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, phần lớn kết quả kinh doanh được kỳ vọng ghi nhận trong giai đoạn 2029-2030.

Đối với các dự án tại trung tâm TP.HCM, Novaland đặt mục tiêu ghi nhận 48.042 tỷ đồng doanh thu và 14.728 tỷ đồng lợi nhuận.