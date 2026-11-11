Công ty dược hàng đầu Việt Nam sắp chi gần 800 tỷ tạm ứng cổ tức

CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 60%. Theo đó, mỗi cổ phiếu DHG sẽ được nhận 6.000 đồng cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 25/12/2026. Công ty dự kiến thực hiện thanh toán vào ngày 14/4/2027, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2026.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang ước tính cần chi khoảng 784,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo cơ cấu cổ đông được Dược Hậu Giang công bố, CTCP Chế tạo Thuốc Taisho của Nhật Bản nắm hơn 66,69 triệu cổ phiếu DHG, tương ứng 51,01% vốn. Với mức chi trả 6.000 đồng/cổ phiếu, cổ đông này dự kiến nhận khoảng 400,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang sở hữu hơn 56,62 triệu cổ phiếu, tương đương 43,31% vốn điều lệ. Nếu tỷ lệ sở hữu không thay đổi tại ngày chốt quyền, SCIC sẽ nhận khoảng 339,8 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang vốn được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm tài chính 2024 và 2025, công ty đều thông qua mức cổ tức 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu. Riêng khoản cổ tức năm 2025 trị giá hơn 1.307 tỷ đồng đã được doanh nghiệp triển khai thanh toán trong hai đợt vào tháng 5 và tháng 9/2026.

Đối với năm tài chính 2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức dự kiến 7.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 70%. Như vậy, mức tạm ứng vừa được Hội đồng quản trị phê duyệt tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu trong tổng mức dự kiến này.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3, doanh thu thuần đạt hơn 1.023 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 53%, còn xấp xỉ 98,5 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh thu thu hẹp và chi phí hoạt động tăng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần khoảng 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 839 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức 713 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch cả năm, Dược Hậu Giang đã thực hiện khoảng 83% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.