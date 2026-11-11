“Gã khổng lồ” BlackRock nắm giữ lượng vàng kỷ lục

Trong nhiều năm, vàng thường được nhắc đến như một tài sản trú ẩn mỗi khi thị trường tài chính biến động, chiến tranh bùng phát hay kinh tế đối diện nguy cơ suy thoái. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường vàng năm 2026 đang cho thấy một câu chuyện lớn hơn: kim loại quý này đang trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phân bổ tài sản của các tổ chức đầu tư quy mô lớn.

BlackRock – giã khổng lồ quản lý tài sản lớn nhất thế giới quản lý hơn 15.000 tỷ USD đang liên tục gom vàng bất chấp diễn biến giá. Nhóm quỹ iShare do BlackRock quản lý đã hút tiền 4 tháng liên tiếp qua đó mua ròng tổng cộng gần 45 tấn vàng. Tính đến cuối tháng 10, nhóm này nắm giữ tổng cộng hơn 864 tấn vàng, lớn nhất từ trước đến nay.

Dòng tiền hàng chục tỷ USD liên tục chảy vào các quỹ ETF vàng, lượng vàng vật chất do những quỹ này nắm giữ tăng lên mức cao chưa từng có. Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra song song với làn sóng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Đằng sau nhu cầu nắm giữ vàng ngày càng lớn không đơn thuần là kỳ vọng giá, mà là những thay đổi sâu sắc trong cách giới đầu tư nhìn nhận rủi ro tài chính, sức mạnh của đồng USD và cấu trúc của hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy nhu cầu vàng là những lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe tài khóa của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ được xem là những tài sản cốt lõi trong danh mục dự trữ và đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, quy mô nợ công lớn, tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài và chi phí trả lãi ngày càng tăng đang đặt ra những câu hỏi về tính bền vững tài khóa trong dài hạn.

Đối với các tổ chức đầu tư, đây không đơn thuần là vấn đề biến động tỷ giá trong ngắn hạn. Điều họ quan tâm còn là khả năng duy trì sức mua của tiền tệ và mức độ an toàn của các tài sản tài chính được định danh bằng tiền pháp định. Khác với trái phiếu chính phủ, vàng không phải nghĩa vụ nợ của bất kỳ quốc gia hay tổ chức phát hành nào. Kim loại quý này cũng không phụ thuộc vào khả năng thanh toán của một bên đối tác.

Đặc tính đó khiến vàng trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư phải đối diện đồng thời với rủi ro tài khóa, lạm phát và những biến động của thị trường trái phiếu. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), những lo ngại về tính bền vững tài khóa và thị trường trái phiếu chính phủ là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng tiền tổ chức quay trở lại các quỹ ETF vàng.