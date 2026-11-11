Khách hàng đang để bao nhiêu tiền trong tài khoản ETC và Ví điện tử VETC của TASCO?

Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần gần 10.430,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của Tasco, động lực chính đến từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với gần 9.642 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ; doanh thu kinh doanh bảo hiểm hơn 601 tỷ đồng, tăng 130,7%; hoạt động kinh doanh khác giảm từ 350,6 tỷ đồng xuống 251,2 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2026 của Tasco

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.677,4 tỷ đồng, tăng 75,1% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp tăng từ 10,5% lên 16,1%.

Trong kỳ, Tasco còn thu về gần 308,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 49,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi và lãi cho vay tăng mạnh từ 78 tỷ đồng lên gần 264,3 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu từ hoạt động tài chính khác giảm mạnh từ 532,4 tỷ đồng xuống còn 43,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 7,4 tỷ đồng; thu nhập khác gần 42,5 tỷ đồng, giảm 41,6%.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng mạnh từ 218,1 tỷ đồng lên gần 562,4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đi vay với hơn 542,7 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Cùng chiều, chi phí bán hàng cũng tăng 83,5% so với cùng kỳ, lên mức hơn 717,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 538,9 tỷ đồng, tăng 40,5%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tasco báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 137,8 tỷ đồng, giảm 71,7% so với quý III/2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm từ 302,7 tỷ đồng xuống còn gần 32,8 tỷ đồng.

Theo giải trình của Tasco, nguyên chủ yếu dẫn đến biến động lợi nhuận hợp nhất là do công ty không có khoản doanh thu tài chính đột biến từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại dự án bất động sản của công ty con như cùng kỳ năm trước, đồng thời mặt bằng lãi suất ngân hàng tăng cao làm gia tăng chi phí sử dụng vốn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tasco mang về doanh thu thuần gần 32.621,4 tỷ đồng, tăng 33,1% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 448,3 tỷ đồng, giảm 25,4%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tasco tăng 5,5% so với đầu năm, lên mức gần 55.103,9 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tasco ghi nhận gần 3.155,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho hơn 6.449,1 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản. Đáng chú ý, ngoài các khoản tồn kho về hàng hóa, nguyên vật liệu,... Tasco còn có gần 877,3 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Cụ thể, phần lớn chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đến từ dự án Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ với hơn 586 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Khu nhà ở Tam Bình - Hiệp Bình Phước ghi nhận gần 41,3 tỷ đồng; hệ thống Showroom hơn 38,3 tỷ đồng; dự án khác hơn 211,6 tỷ đồng.

Chiếm 24,8% tổng tài sản của Tasco là tài sản cố định với gần 13.675,9 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 2.665,2 tỷ đồng; chi phí chờ phân bổ dài hạn 2.422,6 tỷ đồng; lợi thế thương mại gần 2.227,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 37.047,3 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 23.560 tỷ đồng, chiếm 63,6% tổng nợ và tăng 7,5%.

Khoản phải trả khác ngắn hạn và dài hạn ghi nhận hơn 6.313,8 tỷ đồng, chiếm 17% tổng nợ. Trong đó , doanh nghiệp phải trả khách hàng Ví điện tử hơn 764,3 tỷ đồng; trả khách hàng ETC hơn 643 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2026 của Tasco

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Tasco đạt hơn 51,3 tỷ đồng, giảm 54,3% so với 9 tháng đầu năm 2025, dù dòng tiền trước thay đổi vốn lưu động tăng mạnh lên 2.064,4 tỷ đồng.

Phần lớn bị hấp thụ bởi trả lãi vay gần 1.310,4 tỷ đồng, nộp thuế gần 501,2 tỷ, tăng chi phí chờ phân bổ 718 tỷ đồng và tăng hàng tồn kho 425,8 tỷ đồng, chỉ được bù một phần bởi phải thu giảm 459,1 tỷ đồng và các khoản phải trả tăng 487,3 tỷ đồng.