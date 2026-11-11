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Hai cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ đồng phiên 11/11

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Tự doanh CTCK bán ròng 562 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường chịu áp lực bán giá cao trong phiên 11/11 khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh sau đó phục hồi cuối phiên với lực cầu cải thiện ở một số nhóm mã. Kết phiên VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,22%) lên mức 1.746,90 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị khoảng 53 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 562 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -261 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (-226 tỷ), POW (-46 tỷ), SJS (-28 tỷ) và GAS (-23 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như ACB (-18 tỷ), MBB (-14 tỷ), VIC (-10 tỷ), HDB (-8 tỷ) và FPT (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, OPC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 29 tỷ đồng. Theo sau là SHB (20 tỷ), MSN (17 tỷ), PVT (12 tỷ), REE (10 tỷ), FUEVFVND (8 tỷ), VPB (7 tỷ), E1VFVN30 (6 tỷ), NT2 (5 tỷ) và VRE (4 tỷ đồng).

An Thái

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