Phát hiện một cựu giáo viên có tài sản gần 4.000 tỷ đồng, chồng là tỷ phú nổi tiếng Việt Nam

Từ nghề giáo đến nữ doanh nhân sở hữu hàng nghìn tỷ đồng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, bà Nguyễn Hoàng Yến – vợ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan từng có thời gian làm giáo viên.

Bà Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1963, có bằng cử nhân Nga văn và cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Giai đoạn 1987–1990, bà từng công tác tại Trường Cao đẳng Kiểm sát với vai trò giáo viên.

Sau khi rời bục giảng, bà Yến chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Từ năm 2000, bà đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer - doanh nghiệp hàng tiêu dùng thuộc hệ sinh thái Masan, bắt đầu hành trình gắn bó kéo dài hơn hai thập kỷ.

Đáng chú ý, chồng bà – ông Nguyễn Đăng Quang cũng có xuất phát điểm khá xa lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Vị doanh nhân này sở hữu bằng tiến sĩ vật lý hạt nhân, từng học tập tại Đông Âu trước khi khởi nghiệp với ngành hàng thực phẩm tại đây vào những năm 1990.

Từ những mặt hàng bình dân như mì ăn liền, nước tương, nước mắm, hoạt động kinh doanh thực phẩm dần trở thành nền tảng cho sự phát triển của Masan sau này. Năm 1996, tiền thân của tập đoàn được thành lập với một nhà máy sản xuất gia vị tại TP.HCM. Đến năm 2002, sự xuất hiện của thương hiệu CHIN-SU mở đường cho quá trình phát triển hàng loạt nhãn hàng quen thuộc như Nam Ngư, Tam Thái Tử và Omachi.

Bà Nguyễn Hoàng Yến tham gia lãnh đạo mảng hàng tiêu dùng trong giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu mở rộng mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Cùng với sự mở rộng của Masan, bà Yến tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp thành viên. Bà tham gia HĐQT Tập đoàn Masan từ năm 2009, đồng thời giữ vị trí lãnh đạo tại Masan PQ, Nam Ngư Phú Quốc và từng tham gia HĐQT Vinacafé Biên Hòa, Nước khoáng Vĩnh Hảo. Từ năm 2020, bà còn tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Không chỉ hiện diện trong bộ máy quản trị, bà Yến còn là một trong những cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể tại Masan. Theo dữ liệu, bà Yến hiện trực tiếp sở hữu 50,9 triệu cổ phiếu MSN, tương đương giá trị khoảng 3.654 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà còn nắm giữ 2 triệu cổ phiếu MCH của Masan Consumer, trị giá khoảng 249 tỷ đồng. Tổng cộng, giá trị hai khoản cổ phiếu trực tiếp đứng tên bà Nguyễn Hoàng Yến đạt xấp xỉ hơn 3.903 tỷ đồng, chưa bao gồm các tài sản khác.

Masan từ nhà máy gia vị đến tập đoàn doanh thu gần 90.000 tỷ đồng

Khối tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến gắn với chặng đường phát triển của Masan, từ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trở thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với hàng loạt thương hiệu hiện diện trong đời sống người Việt.

Nếu như những năm đầu, hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào nước mắm, nước tương hay mì ăn liền, thì những thương vụ đầu tư sau này đã từng bước đưa Masan mở rộng sang đồ uống, thịt có thương hiệu và bán lẻ. Tập đoàn lần lượt đầu tư vào Vinacafé Biên Hòa, Nước khoáng Vĩnh Hảo, phát triển thương hiệu thịt MEATDeli và mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào cuối năm 2019, khi Masan tiếp quản hệ thống VinCommerce, tiền thân của WinCommerce hiện nay. Thương vụ này đưa tập đoàn tiến sâu vào lĩnh vực bán lẻ, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối từ sản xuất, phát triển thương hiệu đến phân phối sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng.

Đến cuối tháng 9/2026, hệ thống WinCommerce đã mở rộng lên 5.486 điểm bán trên toàn quốc, trong đó có 894 cửa hàng được mở mới ròng chỉ trong 9 tháng. Cùng kỳ, riêng mảng bán lẻ này mang về doanh thu 35.767 tỷ đồng, trong khi Masan Consumer đạt 24.380 tỷ đồng.

Bên cạnh hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ, Masan còn hiện diện trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao thông qua Masan High-Tech Materials, đồng thời nắm giữ khoản đầu tư tại Techcombank. Từ những sản phẩm có giá trị chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã mở rộng sang những lĩnh vực có quy mô vốn và doanh thu lớn hơn nhiều.

Sự phát triển này được phản ánh rõ nét qua kết quả kinh doanh mới nhất. Riêng quý III/2026, doanh thu tập đoàn đạt gần 37.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.552 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch cơ sở cả năm đã điều chỉnh.



