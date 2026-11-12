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Phát hiện con cá màu vàng cam kỳ dị chưa từng thấy ngoài biển, chuyên gia lên tiếng

| | Tài chính quốc tế

Con cá này "sẽ khiến ngay cả những chiếc lá thu rực rỡ nhất cũng phải trở nên nhạt nhòa khi so sánh."

Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Mỹ (USFWS) cho biết một con cá mới được đánh bắt tại New York với màu vàng cam bất thường đã sinh ra cùng một điều kiện sinh học đặc biệt.

Các quan chức cho biết con cá thuộc loài burbot bản địa này đã bị bắt trong một đợt Khảo sát Loài Ngoại lai Xâm hại Dưới nước định kỳ tại Cảng Oswego, và các nhà sinh vật học lập tức chú ý đến màu sắc bất thường của sinh vật thủy sinh này.

USFWS chia sẻ rằng con cá này "sẽ khiến ngay cả những chiếc lá thu rực rỡ nhất cũng phải trở nên nhạt nhòa khi so sánh."

Các nhà sinh vật học giải thích con cá mắc hội chứng sinh học mang tên xanthochromism (chứng biến sắc vàng). Hội chứng này ức chế sắc tố bình thường và dẫn đến màu sắc vàng cam đậm sắc nét.

"Xanthochromism ít xuất hiện hơn đáng kể ở cá hoang dã so với hội chứng bạch tạng (albinism) hay hắc tạng (melanism), khiến đây trở thành một trường hợp đánh bắt đặc biệt hiếm gặp," các quan chức viết.

USFWS cho biết loài của con cá này cũng mang lại sự kinh ngạc. "Phát hiện này rất đáng chú ý vì quần thể cá burbot trong hồ cực kỳ thấp, và loài này thường sống ở những vùng nước sâu hơn, mát hơn so với vùng nước trong cảng. Đây là lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của cá burbot trong một đợt khảo sát thủy sản tại Cảng Oswego, mặc dù đã từng có một vài báo cáo đánh bắt từ người câu cá," cơ quan này cho biết.

Nguồn: UPI

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Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
sinh vật

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