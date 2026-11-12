Nữ diễn viên gốc Hà Nội SN 1993 đổi đời nhờ 1 nụ cười: Giờ là chủ công ty giải trí, ở penthouse 100 tỷ tại TP.HCM

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) là một trong những mỹ nhân có hành trình hoạt động nghệ thuật nhiều màu sắc của showbiz Việt. Từ một hot girl Hà thành nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng bước lấn sân sang diễn xuất, ca hát, tham gia các chương trình giải trí quốc tế và hiện còn thử sức với vai trò đồng sáng lập công ty giải trí. Sau hơn 15 năm hoạt động, Chi Pu không chỉ xây dựng được tên tuổi riêng mà còn sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Chi Pu bắt đầu được khán giả chú ý sau khi lọt Top 20 cuộc thi Miss Teen Việt Nam 2009. Sở hữu gương mặt baby xinh xắn, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trở thành một trong những hot girl đình đám của thế hệ 9X bên cạnh Quỳnh Anh Shyn, Salim, An Japan... Thời điểm đó, hình ảnh của cô phủ sóng trên nhiều trang báo dành cho giới trẻ, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, quảng cáo và nhận được lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Không chỉ là hot girl mạng, Chi Pu cũng sớm thử sức với diễn xuất. Năm 2010, cô góp mặt trong sitcom Bộ tứ 10A8, đảm nhận vai lớp trưởng 10A7. Đây là một trong những dự án đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Chi Pu trên màn ảnh. Đến năm 2013, cô tiếp tục tham gia hai bộ phim truyền hình Giọt Nước Rơi và Giấc Mơ Hạnh Phúc. Đặc biệt, Giọt Nước Rơi là dự án truyền hình giúp Chi Pu có thêm cơ hội thử sức với một vai diễn dài hơi, đóng cùng những gương mặt diễn viên quen thuộc như Hồng Đăng.

Chi Pu đóng cùng Hồng Đăng trong Giọt Nước Rơi

Tuy nhiên, nhắc đến giai đoạn đầu sự nghiệp diễn xuất của Chi Pu, khán giả có lẽ nhớ nhất vẫn là vai Nana công chúa trong sitcom 5S Online. Lên sóng từ tháng 9/2013, bộ phim nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả trẻ. Tác phẩm xoay quanh nhóm năm bạn trẻ làm việc tại một công ty truyện tranh, với những tình huống hài hước, gần gũi cùng câu chuyện về cuộc sống, tình bạn và công việc của giới trẻ. Phim cũng quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi bật như Mạnh Quân, Vân Navy, Anh Vũ, Bê Trần và Chi Pu.

Chi Pu thành công với vai Nana công chúa trong 5S Online

Trong phim, Chi Pu là nàng công chúa Nana điệu đà, nhí nhảnh, đáng yêu và cũng là em út của nhóm. Nhân vật này có tạo hình nữ tính, tính cách tinh nghịch, thường xuyên tạo ra những tình huống hài hước cho nhóm bạn. Với lợi thế ngoại hình sáng, gương mặt ăn hình cùng nét diễn tự nhiên, Chi Pu nhanh chóng tạo được thiện cảm. Được biết, khi đến thử vai diễn này, Chi Pu không biết diễn xuất, đến casting chỉ ngồi cười. "Đạo diễn thấy xinh quá cho vào vai luôn" người đẹp chia sẻ.

Vai diễn Nana Công Chúa thành công, đưa cái tên Chi Pu phủ sóng khắp giới trẻ thời bấy giờ. 5S Online có thể xem là một trong những bệ phóng quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.

Nói Chi Pu đổi đời nhờ một nụ cười cũng đâu có sai

Sau thành công của 5S Online, Chi Pu còn đóng thêm vài bộ phim như Mối Tình Đầu Của Tôi, Vẫn Có Em Bên Đời, Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai... Cô cũng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, góp mặt trong nhiều dự án như Thần Tượng, Hương Ga, Chung Cư, Yêu, Vệ Sĩ Sài Gòn... Đặc biệt, bộ phim Yêu (2015) đánh dấu một bước tiến đáng chú ý khi Chi Pu đảm nhận vai nữ chính. Cô cũng từng tham gia sản xuất, viết kịch bản và đóng chính trong phim ngắn Cô Gái Trên Tầng Thượng, tác phẩm được trao giải Cánh Diều Vàng.

Mối Tình Đầu Của Tôi

Chung Cư

Sau đó, Chi Pu liên tục thử sức với những vai diễn có màu sắc khác biệt. Trong Chị Chị Em Em (2019), cô vào vai Nhi - một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ nhưng ẩn nhiều toan tính. Đây là một trong những vai diễn đáng chú ý của nữ diễn viên, giúp cô nhận giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích tại Ngôi Sao Xanh. Sau đó, Chi Pu còn xuất hiện trong Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Người Mặt Trời và gần đây nhất là vai Thị Nương trong Chị Chị Em Em 3. Dù diễn xuất từng là lĩnh vực gây ra không ít tranh luận, không thể phủ nhận nữ nghệ sĩ đã có một hành trình dài nỗ lực để mở rộng giới hạn nghề nghiệp.

Người Mặt Trời

Chị Chị Em Em 3

Song song với phim ảnh, Chi Pu còn gây chú ý khi lấn sân sang âm nhạc vào năm 2017. Thời điểm mới tuyên bố trở thành ca sĩ, cô từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến giọng hát và khả năng trình diễn. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, Chi Pu tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, xây dựng hình ảnh riêng và theo đuổi con đường nghệ sĩ giải trí đa năng. Những ca khúc như Anh Ơi Ở Lại, Đóa Hoa Hồng, Mời Anh Vào Team Em... lần lượt tạo được độ nhận diện trên thị trường.

Người đẹp còn nổi danh ở thị trường quốc tế khi năm 2023, cô tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc. Tại sân chơi này, nữ nghệ sĩ gây chú ý nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo, sự tự tin và tinh thần không ngại thử thách bản thân. Chung cuộc, cô lọt Top 6 và trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ Việt được chú ý tại Trung Quốc.

Chi Pu xinh đẹp, đa năng, tạo được thiện cảm ở thị trường Trung Quốc khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chưa hết, Chi Pu hiện còn thử sức với vai trò điều hành và phát triển nghệ sĩ. Tháng 3/2026, cô chính thức xuất hiện với vai trò đồng sáng lập kiêm lãnh đạo chiến lược của C-Global Entertainment, công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí với định hướng kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế. Công ty của Chi Pu quản lý những nghệ sĩ trẻ như Chi Pu, Naomi, Rayeon, Henrii.

Chi Pu thành lập công ty giải trí

Với việc nổi tiếng từ rất sớm, Chi Pu có nhiều cơ hội tích lũy tài chính từ các lĩnh vực khác nhau. Từ đóng phim, ca hát, quảng cáo, đại diện thương hiệu cho đến những hoạt động kinh doanh, nữ nghệ sĩ dần xây dựng được cuộc sống sang chảnh. Cô từng có một căn hộ cao cấp tại khu vực TP. Thủ Đức, được truyền thông đưa tin có giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

HIện tại, người đẹp đã chuyển sang nơi ở mới cũng tại TP.HCM. Một vài hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội hé lộ không gian sống rộng lớn, có tầm nhìn bao quát thành phố. Căn penthouse được khán giả gọi là "villa trên không", có diện tích sử dụng khoảng 492m², thiết kế thông ba sàn tại tầng 16-17. Không gian bên trong rộng rãi, có phòng khách lớn, tầm nhìn hướng ra khu vực trung tâm thành phố, có hồ bơi riêng, thang máy riêng... Giá trị bất động sản từng được nhắc đến ở mức khoảng 101 tỷ đồng, là mức giá phần thô, chưa bao gồm chi phí hoàn thiện và nội thất.

Chi Pu check-in tại 1 góc penthouse

Hình ảnh toàn tòa nhà nơi Chi Pu sống

Từ một cô gái Hà thành bước chân vào showbiz nhờ cuộc thi sắc đẹp, Chi Pu đã trải qua hành trình hơn 15 năm làm nghề mạnh mẽ và quyết liệt. Cô từng là hot girl được giới trẻ yêu thích, diễn viên điện ảnh, ca sĩ gây tranh luận, nghệ sĩ hoạt động quốc tế và giờ đây còn tham gia xây dựng một công ty giải trí. Dù mỗi lĩnh vực đều có những dấu ấn và thử thách riêng, hành trình của Chi Pu cho thấy sự bền bỉ trong việc nắm bắt cơ hội và không ngừng tìm kiếm những vai trò mới. Cô gái từng không biết diễn, đi casting chỉ ngồi cười trước ống kính để được chọn vào phim giờ đã có trong tay sự nghiệp đa dạng cùng cơ ngơi đáng mơ ước.