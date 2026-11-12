Jensen Huang tiếp tục bị tố ngoại tình với cấp dưới, Nvidia được cho là sẽ họp ngay trong ngày để quyết định cách chức

Theo The New York Times, 5 người từng làm việc tại Nvidia xác nhận Jensen Huang, 63 tuổi, có quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, 48 tuổi, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tập đoàn. Những người này đề nghị giấu tên khi cung cấp thông tin nhạy cảm liên quan đến nội bộ công ty.

Đây là mối quan hệ trước đó chưa từng được công khai. Theo hai nguồn tin, Huang và Powell từng bị ghi lại hình ảnh có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California (Mỹ), trong thời gian diễn ra hội nghị của Nvidia hồi tháng 3. Tuy nhiên, The New York Times cho biết chưa được xem đoạn video này.

Ảnh: EPA, NVIDIA

Đáng chú ý, cả Jensen Huang và Kimberly Powell đều đã kết hôn với người khác. Powell hiện là cấp dưới trực tiếp của Huang tại Nvidia.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, nhân viên được yêu cầu tránh những tình huống mà hành động cá nhân có thể tạo ra xung đột lợi ích, trong đó có các mối quan hệ riêng tư. Công ty cũng nêu rõ sẽ nhanh chóng điều tra những báo cáo về hành vi sai phạm.

Quy định này được chú ý bởi nhiều tập đoàn lớn trên thế giới cũng áp dụng chính sách hạn chế hoặc cấm quan hệ tình cảm giữa người quản lý và nhân viên cấp dưới, nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích, thiên vị và những vấn đề liên quan đến quyền lực trong môi trường làm việc.

Nvidia chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters về thông tin trên.

Vướng nhiều tranh cãi về đời tư và nghi vấn gián điệp Trung Quốc

Thông tin về mối quan hệ với Kimberly Powell xuất hiện trong bối cảnh Jensen Huang đang chịu sự chú ý ngày càng lớn sau những tiết lộ liên quan đến đời tư và các mối quan hệ cá nhân.

Trước đó, hồi tháng 10, The New York Times đưa tin một nữ doanh nhân Trung Quốc có quan hệ thân thiết với Huang đã bị giới chức Mỹ xác định là người có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Người phụ nữ này được biết đến với tên Alice Huang.

Đến tháng 11, sau khi Huang thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra về sự việc. Cuộc điều tra do hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz dẫn dắt.

Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại 3 ủy ban có ảnh hưởng của Hạ viện Mỹ cũng yêu cầu Huang tham gia một buổi cung cấp thông tin kín về những tương tác của ông với Alice Huang. Nội dung điều tra tập trung vào mối quan hệ giữa CEO Nvidia và nữ doanh nhân Trung Quốc, cũng như khả năng Huang trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp. Trong khi đó, Alice Huang chưa phản hồi những yêu cầu bình luận về nghi vấn có hoạt động thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

Theo Reuters, thông tin về những cáo buộc mới liên quan đến Kimberly Powell được công bố trong lúc Nvidia vẫn đang tiến hành điều tra về khả năng CEO của tập đoàn trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Hội đồng quản trị Nvidia chuẩn bị cách chức CEO Jensen Huang

Theo CBS News, hai nguồn tin cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị cách chức Jensen Huang trong thời gian tới. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã nắm được sự việc.

Trước đó, The Wall Street Journal là đơn vị đầu tiên đưa tin về những động thái của hội đồng quản trị Nvidia liên quan đến tương lai của vị CEO này.

Thông tin lập tức tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 8% trong giao dịch ngoài giờ hôm thứ Tư (11/11), sau khi báo cáo của Wall Street Journal được công bố. Đà lao dốc này nối dài chuỗi ngày bán tháo cổ phiếu của một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Nvidia đã trải qua nhiều ngày biến động sau những thông tin cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ Jensen Huang từng là mục tiêu trong một âm mưu hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Nguồn: The New York Times, CBS News, The Wall Street Journal