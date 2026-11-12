Nữ ca sĩ SN 1970 giận bỏ ra Hà Nội, Trịnh Công Sơn gọi điện hỏi và cái kết

Mới đây, tại chương trình Pipa Inside the talk, diva Hồng Nhung đã tiết lộ một kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi thực hiện album Bống Bồng ơi từ thập niên 90.

Cô nói: "Đĩa Bống Bồng ơi của tôi được anh Trịnh Công Sơn bắt đầu cũng từ bài Bống Bồng ơi. Lần đó, tôi giận dỗi chuyện gì đó với anh Trịnh Công Sơn nên bỏ ra Hà Nội chơi.

Anh Trịnh Công Sơn lập tức gọi điện cho cô bạn thân tôi và hỏi "Hồng Nhung đâu mà moa không thấy Hồng Nhung? Moa gọi Hồng Nhung sao không thấy Hồng Nhung trả lời?". Lúc đó chưa có điện thoại di động, còn đang dùng điện thoại bàn.

Cô bạn thân tôi liền đáp: "Bống không có nhà, Bống đi Hà Nội rồi". Anh Trịnh Công Sơn thắc mắc: "Bống là ai?". Lúc đó anh Trịnh Công Sơn chỉ biết tôi là Hồng Nhung thôi. Cô bạn tôi bảo: "Ơ kìa, anh không biết Bống là Hồng Nhung à?".

Thế là anh Sơn viết luôn bài Bống Bồng ơi để kể câu chuyện mẹ câu cá bống thế nào ở hồ Tây vì tôi học ở trường Chu Văn An bên bờ hồ Tây.

Sau đó, bạn anh Trịnh Công Sơn là ông Phạm Phú Ngọc Trai ra Hà Nội đưa cho tôi một miếng giấy nhàu nhĩ bản viết tay đầu tiên bài Bống Bồng ơi. Anh Trịnh Công Sơn tự kẻ dòng nhạc rồi viết luôn lời bài hát đưa cho tôi, không kẻ thước, tự kẻ tay luôn.

Sau đó, anh Trịnh Công Sơn bảo làm luôn một băng nhạc cho Hồng Nhung. Anh Bảo Phúc là người phối khí cho album đó và đưa ra lò một băng cát xét Bống Bồng ơi. Đó là cách anh Trịnh Công Sơn làm Bống Bồng ơi cho tôi.

Sau đó, anh Trịnh Công Sơn bảo tôi: "Moa sẽ viết cho toa 3 bài để thành hẳn một câu chuyện về Bống. Câu chuyện là phải có mở bài, thân bài, kết bài". Bống Bồng ơi là mở đầu. Thân bài là cảnh con cá Bống nhảy hồ Tây lên bờ tức là bài Bống không là Bống, rồi kết bài là Thưở Bống là người. Câu chuyện của anh Trịnh Công Sơn rất sâu sắc".

Mối quan hệ giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung là một tri kỷ âm nhạc đặc biệt, bắt đầu từ năm 1991 khi nữ ca sĩ tròn 21 tuổi. Cố nhạc sĩ tìm thấy ở cô một giọng hát tươi mới, mang hơi thở thời đại để thổi sức sống mới vào các tác phẩm của mình.

Hồng Nhung không chỉ trở thành bóng hồng truyền cảm hứng cho ông sáng tác nhiều ca khúc như Bống bồng ơi, Thuở bống là người.. mà còn là người thể hiện thành công giai đoạn nhạc Trịnh thập niên 1990. Dù có khoảng cách lứa tuổi, cả hai gắn bó sâu sắc qua sự đồng điệu về tâm hồn, nghệ thuật và sự thấu hiểu chân thành. Dù Trịnh Công Sơn đã đi xa, Hồng Nhung vẫn luôn gìn giữ và coi ông là người thầy, người tri kỷ lớn trong đời.