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Nhạc sĩ Trần Tiến bật khóc nức nở: "Tôi đưa lá thư đó cho anh Trịnh Công Sơn"

| | Lifestyle

"Anh Hoàng Trọng Cầu thì hát bài Cho con. Anh Trịnh Công Sơn thì hát bài Em là hoa hồng nhỏ" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện cùng thời gian, nhạc sĩ Trần Tiến đã bật khóc nức nở khi nhớ về một kỷ niệm trong cuộc đời sáng tác của mình.

Nhạc sĩ Trần Tiến bật khóc nức nở: "Tôi đưa lá thư đó cho anh Trịnh Công Sơn"- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Ông nói: "Hôm đó, tôi đang ngồi nhậu với anh Trịnh Công Sơn thì có một lá thư gửi tới. Trong thư viết rằng: "Chú Trần Tiến ơi, chú lên tivi hát để chúng con được nghe chú hát. Chú cứ đi hát ở Hội Nhạc sĩ này, chúng con làm gì có tiền mua vé. Chú ơi, chú và các nghệ sĩ là thiên đường của con".

Tôi yêu lắm, yêu những đứa trẻ nghèo, mồ côi. Tôi chợt nhớ lại thời mình còn là đứa trẻ con, cũng yêu nhạc đến thế nào, cũng từng trèo lên cái ống máng của Nhà Hát Lớn để nghe lén nhạc.

Tôi đưa lá thư đó cho anh Trịnh Công Sơn, anh Hoàng Trọng Cầu, anh Nguyễn Quang Sáng. Mọi người đều xúc động.

Nhạc sĩ Trần Tiến bật khóc nức nở: "Tôi đưa lá thư đó cho anh Trịnh Công Sơn"- Ảnh 2.

Tôi bảo mọi người rằng, trong một tuần nữa, nếu ai viết được bài hát tặng các em nghèo như thế này thì sẽ không phải trả tiền nhậu.

Thế là một tuần sau, ở trên bàn nhậu đó, tôi hát ra được một bài hát, tên là Bài hát tặng cho cô bé không có tiền mua vé đi xem hát. Tên nó lằng nhằng vậy vì tôi chỉ viết chơi thôi mà. Sau này thì đổi tên thành Mặt trời bé con.

Anh Hoàng Trọng Cầu thì hát bài Cho con. Anh Trịnh Công Sơn thì hát bài Em là hoa hồng nhỏ. Cả ba bài đều xứng đáng để được trả tiền nhậu.

Đó là một chuyện nhỏ vui thôi, nhưng đó là tuổi thơ tôi, tuổi thơ của các em. Nó làm tôi thấy mình sống ở trên đời nên làm một cái gì đó cho những đứa em bất hạnh. Tôi yêu tất cả những người bạn nghèo, những số phận mỏng manh".

Nhạc sĩ Trần Tiến từng mở lớp dạy nhạc miễn phí cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM vào năm 1992. Ông có tình yêu và lòng thương cảm đặc biệt với trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Ông sáng tác rất nhiều ca khúc cho đối tượng này và dành nhiều năm đi du ca để gặp gỡ, hát cho họ.

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Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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