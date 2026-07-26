Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn sơn tường màu trắng? 2 gam màu đang dần trở thành xu hướng mới

Trong nhiều năm, màu trắng gần như là lựa chọn mặc định khi sơn nhà. Từ nhà cấp 4, nhà phố cho đến căn hộ chung cư, đây luôn là gam màu được nhiều gia đình ưu tiên nhờ khả năng tạo cảm giác sáng sủa, sạch sẽ và dễ kết hợp với hầu hết phong cách nội thất. Đặc biệt, với những không gian có diện tích khiêm tốn, tường trắng còn giúp căn phòng trông rộng và thoáng hơn về mặt thị giác.

Tuy nhiên, khi xu hướng thiết kế nội thất ngày càng đề cao sự ấm cúng và tính cá nhân hóa, nhiều chủ nhà không còn muốn toàn bộ không gian chỉ phủ một màu trắng tinh như trước. Thay vì tạo cảm giác hiện đại, những bức tường trắng nếu kết hợp cùng trần trắng, sàn sáng màu và nội thất tối giản đôi khi lại khiến căn phòng trở nên lạnh, phẳng và thiếu điểm nhấn. Bên cạnh đó, tường trắng cũng dễ làm lộ dấu tay, vết bẩn, những chỗ dặm vá hoặc các khuyết điểm nhỏ trên bề mặt hơn so với nhiều gam màu trung tính khác.

Không chỉ vậy, màu sơn còn chịu ảnh hưởng khá lớn từ điều kiện ánh sáng. Cùng một sắc trắng nhưng ở căn phòng nhiều nắng có thể trông tươi sáng, trong khi tại những không gian thiếu sáng hoặc sử dụng ánh đèn lạnh lại dễ ngả xám và tạo cảm giác kém ấm áp. Chính vì vậy, thay vì phủ trắng toàn bộ ngôi nhà, nhiều gia đình hiện có xu hướng chuyển sang các gam trung tính như beige và greige ấm. Hai màu sơn này vẫn giữ được vẻ sáng sủa, dễ phối nội thất nhưng mang đến cảm giác mềm mại, gần gũi và có chiều sâu hơn cho không gian sống.

1. Beige: Sáng, ấm và dễ tạo cảm giác có người ở

Nếu như màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ và rộng rãi thì beige lại được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng giữ được độ sáng cần thiết nhưng đồng thời khiến không gian trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn. Đây là gam màu trung tính được tạo từ nền trắng pha thêm một lượng nhỏ sắc vàng hoặc nâu, vì vậy tổng thể vẫn rất nhẹ mắt nhưng không tạo cảm giác lạnh như trắng tinh. Trong thiết kế nội thất, beige đặc biệt phù hợp với xu hướng sử dụng vật liệu tự nhiên đang ngày càng phổ biến như gỗ sồi, gỗ tần bì, mây tre, đá travertine, đá vân mây hay các loại vải linen, cotton màu kem. Khi kết hợp với những chất liệu này, bức tường không chỉ đóng vai trò làm nền mà còn giúp các món nội thất trở nên nổi bật hơn, tạo cảm giác căn nhà có sự liên kết và gần gũi.

Đây cũng là lý do nhiều căn hộ mẫu, nhà phố theo phong cách Japandi, Scandinavian hay Modern Organic hiện nay đều sử dụng beige hoặc các biến thể của beige thay vì phủ trắng toàn bộ. Dưới ánh sáng tự nhiên, màu sơn này mang lại cảm giác dịu mắt, còn khi bật đèn vào buổi tối vẫn giữ được sự ấm áp, phù hợp với không gian sinh hoạt gia đình.

Một mã màu được nhiều người tham khảo là Accessible Beige SW 7036 của Sherwin-Williams. Theo giới thiệu của hãng, đây là sắc beige được pha thêm một lượng xám vừa phải nên không bị ngả vàng quá nhiều, nhờ đó dễ kết hợp với cả nội thất hiện đại lẫn truyền thống.

Tuy nhiên, beige cũng không phải lựa chọn "càng đậm càng đẹp". Nếu sắc vàng quá rõ, đặc biệt khi kết hợp với hệ đèn ánh sáng vàng, căn phòng có thể tạo cảm giác cũ hoặc tối hơn thực tế. Vì vậy, với đa số nhà phố và căn hộ tại Việt Nam, các chuyên gia thường khuyến nghị chọn beige sáng, độ bão hòa thấp và chỉ đậm hơn màu trắng khoảng một đến hai tông. Đồng thời, nên sơn thử một mảng tường và quan sát vào nhiều thời điểm trong ngày trước khi quyết định thi công toàn bộ, bởi cùng một mã màu nhưng hiệu ứng có thể thay đổi đáng kể tùy hướng nắng và hệ thống chiếu sáng trong nhà.

2. Greige ấm: Cân bằng giữa màu be và màu xám

Nếu beige mang đến sự ấm áp rõ rệt thì greige lại là lựa chọn dành cho những gia đình yêu thích phong cách hiện đại nhưng vẫn muốn không gian giữ được sự gần gũi. Cái tên greige được ghép từ gray (xám) và beige (be), thể hiện đúng bản chất của gam màu này: một sắc xám được làm mềm bằng tông be ấm, nhờ đó bớt cảm giác lạnh và cứng vốn thường thấy ở các màu xám truyền thống.

Những năm gần đây, greige xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình theo phong cách Contemporary, Modern hay Minimalism bởi khả năng tạo nên một phông nền tinh tế nhưng không quá đơn điệu. So với màu trắng, greige giúp các mảng tường có chiều sâu hơn; còn so với xám thuần, gam màu này lại tạo cảm giác dễ chịu và phù hợp với không gian sinh hoạt hằng ngày hơn.

Một ưu điểm lớn của greige là tính linh hoạt khi phối nội thất. Gam màu này có thể kết hợp hài hòa với gỗ sáng, gỗ óc chó, đá tự nhiên, bê tông mài, kim loại đen nhám, inox hay các loại vải màu kem, ghi và nâu đất. Nhờ nằm giữa nhóm màu nóng và lạnh, greige cũng ít bị "lệch tông" khi gia chủ thay đổi màu sofa, rèm cửa hoặc sàn nhà trong quá trình sử dụng, giúp tổng thể ngôi nhà giữ được sự cân bằng lâu dài. Nếu muốn tham khảo các mã màu phổ biến, Agreeable Gray SW 7029 của Sherwin-Williams là một trong những lựa chọn được sử dụng rộng rãi nhờ sắc xám pha be nhẹ, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn hiện đại. Trong khi đó, Revere Pewter HC-172 của Benjamin Moore cũng là gam greige nổi tiếng, được hãng giới thiệu là màu trung tính cân bằng giữa sắc ấm và sắc lạnh, phù hợp với nhiều điều kiện ánh sáng và phong cách nội thất khác nhau.

Dù vậy, greige không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi không gian. Đối với những căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên hoặc có diện tích nhỏ, nếu chọn greige quá đậm hoặc chứa nhiều sắc xám, căn phòng có thể trở nên tối và nặng nề hơn. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyến nghị ưu tiên những tông greige sáng, phối cùng trần trắng ngà, sàn gỗ sáng màu và hệ thống đèn có nhiệt độ màu khoảng 3.000–4.000K để giữ được cảm giác ấm cúng mà vẫn đảm bảo độ sáng cho toàn bộ không gian.

Không nên chọn màu chỉ qua ảnh trên mạng

Cùng một mã sơn nhưng khi đưa vào từng căn nhà có thể cho hiệu ứng khác nhau, tùy hướng cửa sổ, lượng ánh sáng, màu sàn và loại bóng đèn đang sử dụng. Màu trên màn hình điện thoại cũng không phản ánh hoàn toàn chính xác màu sơn ngoài đời. Vì vậy, trước khi sơn toàn bộ, gia đình nên thử màu trên một mảng tường tương đối lớn và quan sát vào nhiều thời điểm trong ngày. Nếu căn phòng ít sáng, có thể chọn beige; nếu muốn không gian hiện đại, trung tính hơn, greige ấm thường là lựa chọn dễ phối.

Màu trắng chưa hề lỗi thời, nhưng không còn là phương án duy nhất. Với beige và greige ấm, căn nhà vẫn giữ được vẻ sáng sủa, dễ bài trí nhưng có thêm chiều sâu, sự mềm mại và cảm giác gần gũi hơn.