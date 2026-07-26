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Beckham tình tứ ôm Victoria trên du thuyền, nàng WAG khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 52

| | Lifestyle

Beckham tình tứ ôm Victoria trên du thuyền, nàng WAG khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 52

David Beckham và vợ có kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha.

Vợ chồng David Beckham đang có kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha. Loạt khoảnh khắc được ống kính truyền thông chụp lại, cả hai trao nhau những cử chỉ tình cảm trên du thuyền. Dân tình còn chú ý đến vóc dáng nuột nà của Victoria dù đã bước sang tuổi 52.

Bekham tình

Vóc dáng tuổi 52 của vợ Beckham (Ảnh: BackGrid)

Cũng tại đây, David Beckham vừa có cuộc hội ngộ đầy xúc động khi trao cái ôm ấm áp cho thần tượng lớn nhất đời mình - tượng đài bóng rổ Michael Jordan.

Trong suốt buổi trưa dưới tiết trời oi ả vùng Địa Trung Hải, hai gã khổng lồ của làng thể thao thế giới đã cùng thưởng thức bữa ăn đầy thân mật. Cựu danh thủ Manchester United (51 tuổi) không ngần ngại thể hiện tình cảm khi khoác tay ôm trọn bà xã, nhà thiết kế thời trang Victoria (52 tuổi). Ở phía đối diện, huyền thoại NBA (63 tuổi) cũng cực kỳ tình tứ bên người mẫu gốc Cuba Yvette Prieto (48 tuổi).

David Beckham ngưỡng mộ thần tượng bóng rổ Michael Jordan trong (Ảnh: BackGrid)

Mối duyên và sự hâm mộ đặc biệt của Beckham dành cho Michael Jordan vốn không phải là điều bí mật. Năm 2003, khi chia tay Man United để khoác áo Real Madrid, cựu tiền vệ này đã quyết định chọn chiếc áo số 23, đúng bằng số áo đi vào lịch sử của Jordan tại CLB Chicago Bulls.

Trước đây, Beckham từng hào hứng chia sẻ về lần đầu tiên anh bị "ngợp" đến mức đứng hình khi chạm mặt thần tượng tại một nhà hàng. Cựu danh thủ người Anh nhớ lại: "Dù lúc đó Michael đang ngồi cùng bàn với Nữ hoàng nhạc Pop Madonna và một vài người khác, mắt tôi vẫn dán chặt vào anh ấy. Victoria phải đụng nhẹ vào chân tôi rồi thì thầm: 'Anh thôi đi, làm em xấu hổ quá đấy'!"

Chỉ đến khi Madonna chủ động gửi tặng một chai sâm panh sang bàn, vợ chồng Beckham mới lấy cớ tiến lại gần để chào hỏi. "Khi Michael đứng dậy và tôi giơ tay ra bắt, bàn tay khổng lồ của anh ấy gần như bao trọn cả cánh tay tôi", Beckham bồi hồi kể lại khoảnh khắc đáng nhớ với thần tượng bóng rổ của mình.

Theo Tiên Tiên

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