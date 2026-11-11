Mỹ nhân SN 1999 có visual đắt giá nhất showbiz nay thần trí bất ổn hoang tưởng, sống lang thang ngoài đường

Kim Tử Hàm được mệnh danh là nữ idol gen Z sở hữu visual và thần thái xuất sắc, đắt giá nhất showbiz Trung Quốc. Tháng 4 năm ngoái, cô quyết định rút khỏi giới giải trí, xóa sạch bài đăng trên tài khoản MXH có hơn 2,6 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, cuộc sống của Kim Tử Hàm sau khi giải nghệ không yên ả, bình lặng, thậm chí rơi vào tình trạng bất ổn khiến ai cũng xót xa.

Theo đó, cách đây vài ngày, Kim Tử Hàm đã lên tiếng cầu cứu, cho biết mình vừa bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm, phải sống lang thang và ngủ trên ghế tạm bợ ngoài đường. Đến ngày 9/11, Kim Tử Hàm được bắt gặp tại một siêu thị trong trạng thái phờ phạc thất thần, liên tục kéo tay người qua đường nói rằng cô bị hãm hại, bỏ thuốc dẫn đến ngộ độc và mong được người tốt bụng đưa về nhà. Chia sẻ của Kim Tử Hàm gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Từ những biểu hiện trên, công chúng cho rằng nữ ca sĩ đang gặp bất ổn trong cuộc sống đời thường rất nghiêm trọng, đồng thời cầu xin người thân và bạn bè hãy cứu giúp Kim Tử Hàm càng sớm càng tốt.

Kim Tử Hàm gây hoang mang khi cho biết cô bị lừa sạch tiền, sống lang thang ngoài đường. Ảnh: Sina.

Đến ngày 11/11, em gái Kim Tử Hàm đã lên tiếng về tình hình của chị gái. Cô cho biết gia đình có 3 chị em gái, trong đó 2 người đang du học ở Mỹ, em gái út vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Bố Kim Tử Hàm ở Mỹ làm việc kiếm tiền, còn mẹ thì vài năm nay liên tục bay qua bay lại giữa 2 nước để chăm sóc các con. Vì trước đây, Kim Tử Hàm lựa chọn về Trung Quốc phát triển sự nghiệp nên cô không có thẻ xanh. Sau khi rời showbiz, nữ ca sĩ muốn xin visa sang Mỹ đoàn tụ với gia đình như vẫn chưa được duyệt.

Em gái cho biết Kim Tử Hàm đã bị trầm cảm từ thời làm thực tập sinh của SM Entertainment. Gần đây, vấn đề tâm thần của cô càng nghiêm trọng hơn. Bố mẹ vẫn luôn đưa Kim Tử Hàm đi trị liệu tâm lý, nhưng cứ hễ bước vào bệnh viện là cô lại nảy sinh cảm giác hoang tưởng rằng có người đang tìm cách hại hay đe dọa mình. Không chỉ vậy, Kim Tử Hàm còn cực kỳ chống đối việc điều trị, từ chối uống thuốc và thường xuyên lên mạng phát ngôn sốc, cạo trọc đầu và đi lang thang khắp nơi. Gia đình hiện tại gần như bất lực với nữ ca sĩ trẻ.

Người thân cho biết Kim Tử Hàm bị trầm cảm, luôn hoang tưởng rằng có người đang tìm cách hại hay đe dọa mình. Nữ ca sĩ cũng từ chối điều trị tâm lý, uống thuốc. Ảnh: Sina.

Hình ảnh tàn tạ và những kêu cứu gây xôn xao của Kim Tử Hàm

Trước đó, vào tháng 8/2025, cộng đồng mạng tá hoả khi Kim Tử Hàm lộ diện và đăng loạt ảnh bản thân cạo đầu trọc lốc, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Vài ngày sau, "team qua đường" đã quay được hình ảnh Kim Tử Hàm đi siêu thị mua thực phẩm với vóc dáng gầy gò và thần sắc kém tươi tắn. Được biết, Kim Tử Hàm cao 1m72 nhưng chỉ nặng 49kg. Những người yêu mến Kim Tử Hàm không khỏi xót xa trước nhan sắc tàn úa đến đau lòng của mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì showbiz.

Biểu cảm mệt mỏi, u sầu, ánh mắt vô hồn của Kim Tử Hàm. Ảnh: Sina.

Sau khi rời showbiz, cô bất ngờ cạo đầu trọc lốc. Ảnh: Sina.

Đến tháng 3/2026, Kim Tử Hàm làm dư luận Trung Quốc nháo nhào khi cho biết cô bị một người "nấp trong bóng tối" thao túng và dẫn dắt, thậm chí thực hiện những hành vi mà cô cho là vi phạm đạo đức. Theo người đẹp gen Z, chính kẻ độc hại đó đã dẫn dắt sai lệch, khiến cô hiểu lầm, chỉ trích và chặn tài khoản MXH của Thái Từ Khôn. Sau đó, Kim Tử Hàm đăng một đoạn lời bài hát Fear, Sex của Magladena Bay với những cụm từ như "sending out a distress signal" (đang gửi tín hiệu cầu cứu) hay " get me out of this mess" (hãy giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này).

Một tháng sau, Kim Tử Hàm lại lên livestream tố cáo việc cô bị người khác thao túng, làm hại và tung bằng chứng là cánh tay đầy vết thương, khiến dân tình vô cùng lo lắng. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1999 cho biết có 1 người từng mượn chuyện làm đẹp để tiêm vào mặt cô 40-50 mũi hóa chất không rõ thành phần. Kể từ đó trở đi, mỗi khi cô không nghe lời người này, đầu sẽ đau dữ dội. Người đẹp cũng cho biết điện thoại cô bị ai đó theo dõi, mọi hành động đều bị giám sát. Kim Tử Hàm cáo buộc đối phương hãm hại, hủy hoại cuộc đời và khiến cô trông như bị bệnh tâm thần. Theo sao nữ, đến gia đình cũng cho rằng cô có vấn đề thần kinh và đòi đưa cô vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

"Tôi đã tự làm hại mình 3 lần, nhưng không phải vì tôi bị trầm cảm mà là vì các cơn đau đầu khiến tôi không chịu nổi. Người đó đã xúi giục tôi làm diễn viên, nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu khi đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam. Tôi bài xích việc này và bị người đó hủy hoại. Tôi không có bằng chứng nên không dám kiện, đối phương cũng có tiền, có thế. Suốt những năm qua, mọi sự ép buộc, kể cả những đau đớn về thể xác tôi đều chịu đựng. Đừng ép tôi nữa! Nếu còn dồn tôi vào bước đường cùng, tôi sẽ nói ra tất cả!", Kim Tử Hàm nói.

Mỹ nhân này lộ dấu hiệu bất ổn tâm lý. Ảnh: Sina.

Kim Tử Hàm sinh năm 1999, từng là thực tập sinh của SM Entertaiment. Năm 2020, cô tham gia show Thanh Xuân Có Bạn. Tử Hàm được xem là thí sinh sở hữu visual và thần thái xuất sắc, đắt giá nhất chương trình. Dù vậy, Kim Tử Hàm lại tiếc nuối dừng chân ở hạng 11, không có cơ hội debut cùng nhóm nữ The9.

Sau đó, cô đầu quân cho Yuehua Entertainment. Vào công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, không hiểu vì lý do gì sự nghiệp của Kim Tử Hàm ngày càng thụt lùi. Cô tham gia diễn xuất trong 1 số dự án phim như Bạn Trai 1/2 Của Tôi, Xin Chào Bạn Học, Cảm Ơn Tình Yêu Của Tôi, nhưng tên tuổi vẫn mờ nhạt. Việc Kim Tử Hàm không thể phát triển trong showbiz khiến khán giả cảm thấy tiếc cho nhan sắc và tài năng của cô.

Cô được nhận xét sở hữu nhan sắc đắt giá nhất Cbiz, với đường nét gương mặt hoàn mỹ như AI vẽ ra. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu