Lộ hình ảnh Tăng Thanh Hà đau đớn quằn quại trên giường sinh

Mới đây, NSX phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa hé lộ những hình ảnh ấn tượng của Tăng Thanh Hà trong một phân cảnh đặc biệt. Không còn là nàng ngọc nữ với vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng thường thấy, lần này, nữ diễn viên hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu trong khoảnh khắc vượt cạn đau đớn. Tăng Thanh Hà cho thấy sự đầu tư cho lần trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng này. Đây cũng là một trong những phân cảnh giàu cảm xúc, góp phần hé lộ những góc khuất ít được nhắc đến trong cuộc đời vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Hậu trường cảnh sinh con của Tăng Thanh Hà

Trong đoạn video hậu trường vừa được công bố, Tăng Thanh Hà nằm trên chiếc giường lớn, diện bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc đen ngắn buông xõa. Xung quanh cô là bác sĩ ngoại quốc, người hộ sinh và người thân cận túc trực bên cạnh. Một người liên tục nắm chặt tay, động viên trong lúc cơn đau ngày càng dữ dội. Trên gương mặt Tăng Thanh Hà là biểu cảm nhăn nhó, đau đớn, gào thét và thở dốc để vượt qua cơn chuyển dạ.

Quằn quại, gào thét và thở dốc

Cảnh sinh con được Tăng Thanh Hà mô tả chân thật

Có thể thấy Tăng Thanh Hà đã dồn hết sức cho cảnh quay này. Cô thể hiện rõ trạng thái kiệt sức, khó nhọc qua từng cử động, gương mặt căng cứng như đang phải chịu đựng cơn đau vượt quá giới hạn. Sau khi hoàn thành cảnh quay, hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu nằm mệt nhoài trên giường cũng được hé lộ. Sự tương phản giữa một vị hoàng hậu vốn luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, đoan trang và hình ảnh người phụ nữ yếu ớt, đau đớn trong lúc sinh nở tạo nên cảm giác xót xa và dễ đồng cảm.

Kiệt sức sau khi vượt cạn

Cảnh quay được dàn dựng đầu tư kỹ lưỡng

Không chỉ có diễn xuất của Tăng Thanh Hà, loạt hình ảnh còn hé lộ quá trình chuẩn bị công phu của ê-kíp. Từ việc bố trí căn phòng mang phong cách hoàng gia, giường ngủ, trang phục cho đến đội ngũ diễn viên phụ và nhân viên hỗ trợ, tất cả đều được sắp xếp để tái hiện không khí một ca sinh trong cung đình. Những góc máy hậu trường cũng cho thấy đoàn phim phải sử dụng nhiều thiết bị quay và bố trí nhân sự sát bên diễn viên để ghi lại trọn vẹn diễn biến của phân cảnh.

Trước khi vắng bóng khỏi màn ảnh 13 năm, Tăng Thanh Hà từng ghi dấu ấn với nhiều dạng vai từ nhẹ nhàng, trong sáng đến cá tính, gai góc. Tuy nhiên, đây lại là một trong những lần hiếm hoi và cũng là lần đầu tiên cô thể hiện một phân cảnh sinh nở trực diện, dữ dội đến vậy trên màn ảnh rộng. Việc đã trải qua ba lần sinh nở ngoài đời thực giúp nữ diễn viên thấu hiểu sâu sắc nỗi đau thể xác lẫn sự giằng xé nội tâm của người phụ nữ lúc lâm bồn, từ đó truyền tải cảm xúc một cách chân thật và chạm đến trái tim khán giả.

Phân cảnh này cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong mạch truyện của Hoàng Hậu Cuối Cùng. Theo những hình ảnh từng xuất hiện trong trailer, Nam Phương Hoàng hậu phải trải qua thời khắc sinh nở trong hoàn cảnh thiếu vắng vua Bảo Đại (Ma Ran Đô). Trong khi người vợ đang đối diện với cơn vượt cạn đau đớn, nhà vua lại có những khoảnh khắc vui vẻ bên vũ nữ Lệ Hà (Trâm Anh). Hai hình ảnh được đặt cạnh nhau tạo nên sự đối lập, khi một bên là người phụ nữ đang gánh chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, tủi thân, lạc lõng giữa chốn cung đình lạnh lẽo. Còn một bên là người đàn ông vốn phải ở bên cạnh cô trong thời khắc quan trọng nhất nhưng lại hướng sự quan tâm đến một người phụ nữ khác. Chi tiết này báo hiệu trước những rạn nứt hôn nhân và bi kịch cuộc đời mà nhân vật phải đối diện về sau.

Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu có những rạn nứt trong hôn nhân

Hoàng Hậu Cuối Cùng là dự án điện ảnh do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Tác phẩm không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời các nhân vật lịch sử theo hình thức tiểu sử mà khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, nơi tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm luôn đan xen với những lựa chọn khó khăn. Phim lấy bối cảnh chủ yếu trong hoàng cung triều Nguyễn, theo chân những biến động trong cuộc sống của Nam Phương Hoàng hậu suốt khoảng 10 năm sống trong Cấm thành, cho đến khi hoàng gia rời khỏi Đại Nội Huế.

Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô hóa thân thành vua Bảo Đại, Trâm Anh vào vai vũ nữ Lệ Hà và NGƯT Diệu Đức đảm nhận vai Thái hậu Từ Cung. Bên cạnh đó, tác phẩm còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hồng Vân, Thân Thúy Hà, NSND Tạ Minh Tâm và Steven Nguyễn. Mỗi nhân vật góp phần tạo nên bức tranh nhiều lớp về đời sống hoàng gia, từ những mối quan hệ gia đình, tình cảm cho đến những biến động phía sau cánh cửa cung đình.

Đối với Tăng Thanh Hà, đây là màn tái xuất đặc biệt sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế (2013). Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Bởi vậy, việc cô nhận lời hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu đã khiến công chúng không khỏi tò mò. Trải nghiệm làm vợ, làm mẹ ngoài đời cũng giúp nữ diễn viên tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật. Tăng Thanh Hà từng chia sẻ cô cảm thương những nỗi đau mà Nam Phương phải trải qua, bởi đằng sau danh vị và trách nhiệm vẫn là một người phụ nữ có những khát khao hạnh phúc riêng.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên đã có quá trình trao đổi kỹ lưỡng với hai đạo diễn về tính cách, tâm lý và đường dây cảm xúc của nhân vật. Theo chia sẻ của ê-kíp, việc tìm kiếm người đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu kéo dài gần một năm trước khi Tăng Thanh Hà nhận lời. Bởi nhân vật không chỉ cần ngoại hình phù hợp mà còn đòi hỏi khả năng thể hiện một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố, có gia đình và phải gánh vác trách nhiệm hoàng gia.

Nguồn: NSX