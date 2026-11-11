Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

Đây cũng là sự kiện hiếm có dàn tiểu hoa đán nổi tiếng lứa sinh sau 1985 như Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Dương Mịch, Đường Yên cùng tham gia thảm đỏ. Trước đó, có thông tin dàn mỹ nhân này tránh gặp nhau tại sự kiện vì không muốn thua kém về địa vị trước đối phương. Tuy nhiên, tại Thịnh điển W China, ban tổ chức sắp xếp thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ theo số nét chữ trong tên của nghệ sĩ, vì vậy tránh được tình trạng ganh tị so kè về đãi ngộ của các ngôi sao. Lưu Thi Thi lựa chọn Elie Saab Thu Đông 2025 kết hợp trang sức Qeelin, thanh lịch và dịu dàng.