Phó chủ tịch công ty nhựa lặp đi lặp lại 1 câu nói suốt 2 năm hôn nhân khiến Midu phải "cầu cứu"

Sau khi kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, Midu tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, kín tiếng nhưng không kém phần ngọt ngào. Thay vì giữ mọi chuyện riêng tư như trước, nữ diễn viên ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã. Minh Đạt cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của vợ, từ những chuyến đi chơi đến các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Thậm chí, Midu còn hài hước tự nhận mình đang đảm nhận chức danh "trợ lý" của chồng.

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên lại tiết lộ một "góc khuất" dở khóc dở cười trong cuộc sống hôn nhân. Theo đó, Midu cho biết cô đã tăng 5kg sau 2 năm lấy chồng, từ 40kg lên 45kg. Điều khiến cô bất lực chính là câu nói được Minh Đạt lặp đi lặp lại mỗi khi thấy vợ ăn uống: "Em còn ốm lắm, ăn nhiều vào nha".

ời than thở của nữ diễn viên khiến người hâm mộ bật cười. Hóa ra, bí quyết tăng cân của Midu lại đến từ sự chăm sóc có phần nhiệt tình quá mức của ông xã. Dù gọi đây là màn "thao túng tâm lý", cách Midu kể chuyện vẫn cho thấy sự thoải mái và vui vẻ trong cuộc sống vợ chồng.

Midu tiết lộ đã tăng 5kg sau 2 năm kết hôn

Cô cho biết mỗi khi ăn uống, chồng thường nói cô còn gầy lắm nên cứ thoải mái

Hôn nhân Midu và Minh Đạt

Sau đám cưới diễn ra vào giữa năm 2024, Midu và doanh nhân Minh Đạt duy trì cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng. Ông xã nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn thường đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng. Về phía Midu, cô nhiều lần chia sẻ bản thân đang tận hưởng cuộc sống bình yên, cân bằng giữa công việc giảng dạy, kinh doanh và vai trò của một người vợ.

Nữ diễn viên từng không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc về bạn đời: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Về phía Minh Đạt, doanh nhân cũng dành lời ngọt ngào cho bà xã: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".

Midu nay thành "trợ lý" đặc biệt của chồng thiếu gia

Cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ

Midu được nhận xét "có da có thịt" càng xinh hơn

Ảnh: FBNV