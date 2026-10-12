Phó chủ tịch Duy Tân Group tiết lộ vai trò của Midu

Sau hơn 2 năm kết hôn, vợ chồng Midu - Minh Đạt vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Dù khá kín tiếng về chuyện gia đình, mới đây, doanh nhân Minh Đạt bất ngờ chia sẻ những thay đổi của bản thân sau khi lấy vợ, đồng thời tiết lộ cách Midu giúp anh nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh.

Theo đó, vào ngày 11/10, Minh Đạt xuất hiện tại buổi giao lưu “Tâm tình với những nhà quản lý trẻ: Câu chuyện chuyển giao thế hệ” do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức. Doanh nhân Trần Duy Minh Đạt được giới thiệu với vai trò Phó Chủ tịch Duy Tân Group, tham gia chương trình với tư cách khách mời.

Phó Chủ tịch Duy Tân Group Trần Duy Minh Đạt (Ảnh: HVNCLC)

Midu đồng hành cùng chồng tại sự kiện (Ảnh: HVNCLC)

Bên cạnh những câu chuyện về quản lý và chuyển giao thế hệ tại doanh nghiệp, nhà báo Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC - còn dành riêng cho Minh Đạt một câu hỏi liên quan đến người bạn đời: Midu có thường xuyên chia sẻ với anh về những vấn đề chuyên môn hay không?

Trả lời câu hỏi này, nam doanh nhân khiến khán giả thích thú khi nhắc đến vị trí của Midu đối với cuộc sống của mình. “Sau này mình nhập gia tùy tục thì bà xã là nóc nhà mà. Nói thật thì sao ta? Từ khi lấy vợ thì mình khá là enjoy. Thật ra thì Midu với Minh Đạt thì phối hợp với nhau, mình thấy được có sự phối hợp khá tốt. Đặc biệt là Midu cũng chia sẻ với mình về đối nhân xử thế, văn hóa.

Hồi xưa mình chuyên Toán còn Midu là chuyên Văn nữa nên kết hợp tuyệt vời. Điều đó cũng giúp cho mình không những hiểu những người xung quanh làm với mình mà còn hiểu ba của mình, hiểu gia đình của mình và đặc biệt là biết cách để chia sẻ” - Câu trả lời của Minh Đạt được Midu quay lại và đăng tải.

Chia sẻ của Minh Đạt về vợ (Nguồn: Midu)

Đây cũng là lần hiếm hoi Minh Đạt công khai nói nhiều về vai trò của Midu trong cuộc sống và công việc. Thay vì chỉ nhắc đến sự đồng hành của vợ tại các sự kiện, nam doanh nhân đề cập trực tiếp đến những điều anh học được từ bạn đời, nhất là cách đối nhân xử thế và thấu hiểu các mối quan hệ.

Chuyện tình cảm của Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) và doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, vốn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Midu là gương mặt quen thuộc của Vbiz và cư dân mạng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là nữ giảng viên xinh đẹp, doanh nhân trẻ thành công, sở hữu tài sản đáng nể cùng cuộc sống sung túc. Minh Đạt là con trai cả trong gia đình sở hữu doanh nghiệp nhựa lớn, có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Mỹ.

Cả hai gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi dần công khai chuyện tình cảm khi sang Pháp chụp ảnh cưới vào đầu năm 2024. Tháng 6 cùng năm, Midu và Minh Đạt tổ chức đám cưới với các buổi tiệc tại Đà Lạt và TP.HCM.

Sau khi về chung một nhà, hai người cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Minh Đạt cũng tạo thiện cảm với hình ảnh điềm đạm, ít nói về đời tư nhưng sẵn sàng đồng hành cùng vợ trước công chúng.

Trước đó, doanh nhân từng chia sẻ rằng thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn là luôn có một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc. Anh cho biết bản thân cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với điều đó.

Gần đây, trong dịp sinh nhật vợ, Minh Đạt cũng viết những lời ngọt ngào, một lần nữa khẳng định vai trò của Midu với cuộc sống của mình: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên, thấu hiểu, và cùng khám phá quán ngon với anh. Có em, mỗi ngày của anh đều trở nên thú vị và đáng nhớ hơn”.