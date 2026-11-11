Câu hỏi khiến Phương Oanh dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Năm 2019, diễn viên Phương Oanh - gương mặt quen thuộc với khán giả qua bộ phim Quỳnh Búp Bê từng xuất hiện trên ghế nóng chương trình Ai Là Triệu Phú. Khác với hình ảnh tự tin trên màn ảnh, khi bước vào cuộc chơi kiến thức, nữ diễn viên không ít lần tỏ ra lúng túng trước những câu hỏi của chương trình.

Trong phần thi của mình, Phương Oanh có sự đồng hành của chị gái Phương Dung tại trường quay. Ở 5 câu hỏi đầu tiên, nữ diễn viên liên tiếp đưa ra đáp án chính xác mà không cần nhờ đến sự trợ giúp. Tuy nhiên, độ khó bắt đầu tăng lên từ câu số 6, khiến cô phải sử dụng các quyền trợ giúp để đi tiếp.

Năm 2019, diễn viên Phương Oanh từng xuất hiện trên ghế nóng chương trình Ai Là Triệu Phú

Câu hỏi khiến Phương Oanh cần đến sự hỗ trợ của khán giả liên quan đến ca khúc Người Lạ Ơi. Câu hỏi yêu cầu người chơi xác định nữ ca sĩ kết hợp với Karik trong MV này. Không nhớ chính xác đáp án, nữ diễn viên đã nhờ khán giả trợ giúp và nhận được lựa chọn đúng là Orange.

Ở những câu tiếp theo, Phương Oanh lần lượt sử dụng quyền 50:50, hỏi ý kiến tổ tư vấn và gọi điện cho người thân. Đặc biệt, tại câu hỏi số 9, cô phải nhờ đến sự hỗ trợ của em trai để tìm ra đáp án. Sau nhiều lần cân nhắc, nữ diễn viên tiếp tục vượt qua thử thách và tiến đến câu hỏi thứ 10.

Tại đây, Phương Oanh nhận được câu hỏi về tên gọi trước đây của phố Chả Cá (Hà Nội). Các phương án được đưa ra gồm Hàng Tiện, Hàng Sơn, Sinh Từ và Lã Vọng. Đây là câu hỏi khiến nữ diễn viên không thể tự tin lựa chọn, trong khi cả 4 quyền trợ giúp đều đã được sử dụng hết.

Tại câu 10, Phương Oanh nhận được câu hỏi về tên gọi trước đây của phố Chả Cá (Hà Nội)

Sau một hồi suy nghĩ, Phương Oanh quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng. Khi MC Phan Đăng hỏi nếu tiếp tục thì cô sẽ chọn đáp án nào, nữ diễn viên đưa ra phương án Lã Vọng. Tuy nhiên, đáp án chính xác của câu hỏi là Hàng Sơn. Như vậy, nếu lựa chọn đi tiếp, cô sẽ phải dừng cuộc chơi mà không thể giữ được mức tiền thưởng đã đạt được.

Kết thúc phần thi, Phương Oanh ra về với 14 triệu đồng. Sau khi chương trình phát sóng, màn thể hiện của nữ diễn viên nhận từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét cô gặp khó khăn với những câu hỏi kiến thức phổ thông, đặc biệt là việc phải sử dụng liên tiếp các quyền trợ giúp từ câu số 6. Thậm chí, có ý kiến đặt nghi vấn chương trình dành sự ưu ái cho người chơi là nghệ sĩ.

Trước những bình luận này, Phương Oanh cũng đã lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô tham gia Ai Là Triệu Phú vì yêu thích chương trình từ lâu và muốn có cơ hội trực tiếp thử sức trên ghế nóng. Cô phủ nhận việc được ban tổ chức ưu ái hay biết trước đáp án, đồng thời thừa nhận bản thân có những hạn chế về kiến thức ở một số lĩnh vực. Với cô, việc biết tận dụng các quyền trợ giúp cũng là một phần quan trọng để đi được đến những câu hỏi cuối.

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