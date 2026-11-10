Công việc hiện tại của Phương Oanh

Sau khoảng 2 năm tạm gác công việc nghệ thuật để tập trung chăm lo cho gia đình, năm 2025, Phương Oanh chính thức trở lại màn ảnh với vai diễn nhiều cảm xúc trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh . Màn tái xuất của nữ diễn viên nhận được sự chú ý của khán giả, đánh dấu bước trở lại sau quãng thời gian cô dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ.

Tuy nhiên, diễn xuất không phải công việc duy nhất của Phương Oanh ở thời điểm hiện tại. Trong chia sẻ mới đây, nữ diễn viên hé lộ cô đang đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ kinh doanh, làm việc với đối tác đến sáng tạo nội dung quảng cáo.

Ngoài diễn xuất, Phương Oanh còn có nhiều công việc ở thời điểm hiện tại

Cụ thể, một ngày của Phương Oanh thường bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng. Sau khi đưa hai con đi học, cô trở về nhà để xử lý công việc online. Khi cần thiết, nữ diễn viên sẽ gặp gỡ đối tác, trao đổi và giải quyết những đầu việc liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cô còn tự lên kịch bản cho các vlog quảng cáo.

Phương Oanh chia sẻ: "Từ ngày làm kinh doanh và làm mẹ, Oanh không còn có khái niệm ngủ nướng nữa. Mỗi ngày của Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng, đưa 2 con đi học, rồi về giải quyết các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo".

Bên cạnh đó, Phương Oanh còn thử sức với hình thức tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Theo dõi các tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên có thể thấy cô chủ động ghim bình luận bên dưới bài đăng, liệt kê loạt sản phẩm làm đẹp bản thân đang sử dụng. Phương Oanh cũng tiết lộ sẽ thực hiện clip hướng dẫn cách trang điểm theo phong cách mà mình yêu thích, kết hợp chia sẻ trải nghiệm cá nhân với việc giới thiệu sản phẩm đến người theo dõi.

Phương Oanh vẫn duy trì hợp tác với các nhãn hàng thời trang, tham gia chụp ảnh quảng bá và làm mẫu cho những bộ sưu tập mới.

Phương Oanh dậy từ 6h30 sáng, sau khi đưa con đi học thì bắt đầu ngày làm việc của mình

Nữ diễn viên làm mẫu ảnh, hợp tác với các nhãn hàng làm gương mặt đại diện

Nói về giai đoạn hiện tại của bản thân, Phương Oanh tâm sự: "Oanh nghĩ, khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng điều đó không có nghĩa mình bỏ quên sở thích hay đam mê riêng. Oanh vẫn thích được làm việc, nỗ lực hết mình trong mọi vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp và tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.

Nhưng Oanh cũng tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương. Có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình".

Phương Oanh đang cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống để bên cạnh các con nhiều hơn

Ảnh: FBNV