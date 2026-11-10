Tỷ phú David Beckham giàu có và quyền lực thế nào?

David Beckham không chỉ là một trong những biểu tượng thể thao nổi tiếng hàng đầu thế giới mà còn là bài mẫu điển hình cho việc biến danh tiếng sân cỏ thành đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD. Tính đến nay, tổng tài sản gia đình David và Victoria Beckham đã vượt mốc 1,185 tỷ bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ USD). Sự chuyển dịch xuất sắc từ một cầu thủ chạy cánh tài hoa thành doanh nhân quyền lực đã đưa Beckham gia nhập hàng ngũ những cựu vận động viên giàu có nhất lịch sử.

Beckham sở hữu khối tài sản tỷ USD

Tài sản của Beckham

Khối tài sản khổng lồ của Beckham được xây dựng dựa trên tầm nhìn chiến lược vượt thời gian. Sự kiện mang tính bước ngoặt diễn ra vào năm 2007, khi anh quyết định rời Real Madrid để gia nhập LA Galaxy tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Hợp đồng thi đấu lúc đó kèm theo một điều khoản đặc biệt: quyền mua một suất thành lập đội bóng MLS mới sau khi giải nghệ với mức giá cố định chỉ 25 triệu USD. Nước đi mạo hiểm này đã khai sinh ra Inter Miami CF. Sự xuất hiện của siêu sao Lionel Messi do Beckham đạo diễn đã tạo nên cú huých lịch sử, đẩy giá trị CLB vượt mốc 1,35 tỷ USD. Nắm giữ hơn 25% cổ phần, đây trở thành khoản đầu tư mang lại lợi nhuận kỷ lục cho cựu thủ quân đội tuyển Anh.

Beckham sở hữu đế chế kinh doanh riêng

Bên cạnh mảng thể thao, Beckham còn chứng minh năng lực thương mại vượt trội qua công ty quản lý thương hiệu DB Ventures. Năm 2022, anh bán 55% cổ phần DB Ventures cho tập đoàn Authentic Brands Group (ABG) để thu về 269 triệu USD tiền mặt lẫn cổ phiếu. Danh mục đại sứ thương hiệu của anh duy trì sức hút xuyên thập kỷ với hợp đồng trọn đời cùng Adidas, hợp đồng hàng chục triệu USD với Tudor Watches, EA Sports, cùng thỏa thuận thương mại làm đại sứ hình ảnh trị giá hơn 200 triệu USD.

Quyền lực của Beckham

Đi đôi với tiền bạc là "quyền lực mềm" sâu rộng trên bản đồ truyền thông và giới thượng lưu toàn cầu. Beckham nằm trong số hiếm hoi các ngôi sao giải trí giữ mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh, thường xuyên xuất hiện ở vị trí khách mời danh dự trong các đại lễ quốc gia. Mạng lưới kết nối của anh trải dài từ các tỷ phú công nghệ, chủ sở hữu các quỹ đầu tư thể thao cho đến giới chính trị gia và ngôi sao hàng đầu Hollywood. Ảnh hưởng của Beckham đủ lớn để làm thay đổi diện mạo bản quyền truyền hình toàn cầu của cả một giải đấu thể thao như MLS.

Beckham thay đổi diện mạo giải nhà nghề Mỹ

Sự giàu có và đẳng cấp của gia đình Beckham còn thể hiện qua bộ sưu tập bất động sản rải rác ở những vị trí đắt giá nhất thế giới. Gia đình anh sở hữu dinh thự ven biển xa hoa tại Miami Beach trị giá 80 triệu USD, căn penthouse trị giá 24 triệu USD ở tòa nhà One Thousand Museum do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế, biệt thự Holland Park đắt đỏ tại trung tâm London trị giá hơn 40 triệu USD cùng trang trại nghỉ dưỡng thanh bình ở vùng Cotswolds.

David Beckham là minh chứng cho việc thương hiệu cá nhân khi được định hướng đúng đắn có thể tạo ra giá trị thương mại. Quyền lực của anh không còn nằm ở những quả tạt trên sân cỏ năm xưa, mà nằm ở vị thế một nhà đầu tư tầm cỡ, một ông chủ CLB bóng đá và một biểu tượng phong cách sống, duy trì sức ảnh hưởng bền vững.

Ảnh: IGNV