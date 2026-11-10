Trấn Thắng nói thẳng với Lan Ngọc: "Anh chết cho em vừa lòng!"

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm chat của các thành viên Running Man Vietnam. Câu chuyện bắt đầu khi Ninh Dương Lan Ngọc gửi hình ảnh chụp chung với nam đạo diễn trong chương trình. Cả hai cùng diện trang phục siêu nhân nổi bật, trong đó Trấn Thành khoác lên mình bộ đồ màu đỏ, kết hợp mái tóc bạc khiến diện mạo trông lại giống ông già Noel hơn.

Tuy nhiên, điều khiến Lan Ngọc chú ý lại là phần thắt eo của hai người. Trong khi nữ diễn viên có vòng eo được tạo hình khá gọn gàng, chiếc đai của Trấn Thành lại khiến tổng thể trang phục trông giống như đang buộc bụng hơn là thắt eo. Nữ diễn viên lập tức nhắn vào nhóm: "Này phải thắt eo chứ, sao thành buộc bụng rồi?".

Lan Ngọc chất vấn Trấn Thành sao lại dùng thắt eo để buộc bụng

Bị Lan Ngọc "khịa" ra mặt, Trấn Thành đăng lại đoạn hội thoại lên trang cá nhân, hài hước đáp trả: "Tư ơi, tạm thời em quên cái bụng Hai tới hết Noel đi! Hai cho em 10 triệu! Nha! Chứ đừng có cười cười nhạo nhạo kiểu đó Hai sống ko nổi! Anh chết cho em vừa lòng!".

Cách đáp trả vừa than thở vừa tung hứng của Trấn Thành khiến màn tương tác càng thêm hài hước. Dưới bài đăng, nhiều khán giả thích thú trước sự thân thiết và độ lầy lội của hai thành viên Running Man Vietnam. Có thể thấy, dù bị đàn em trêu chọc về ngoại hình, nam đạo diễn vẫn thoải mái biến tình huống thành một màn đối đáp gây cười.

Trấn Thành chỉ biết năn nỉ Lan Ngọc đừng "cười cười nhạo nhạo" mình nữa

Trước đó, trong những hình ảnh ghi lại hậu trường chương trình, tạo hình siêu nhân đỏ cùng mái tóc bạc của Trấn Thành đã khiến anh trở thành tâm điểm chú ý. Diện mạo này cũng gợi liên tưởng đến hình ảnh ông già Noel, tạo thêm chất liệu để các thành viên và khán giả trêu đùa.

Đáng chú ý, chuyện cân nặng và vòng 2 của Trấn Thành vốn không phải chủ đề xa lạ với người hâm mộ. Thay vì né tránh, nam đạo diễn nhiều lần chủ động đưa những câu chuyện liên quan đến ngoại hình vào các màn tung hứng hài hước.

Tạo hình lầy lội của dàn cast Running Man Vietnam trong tập mới đây

Trêu nhau là thế nhưng Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vốn đã duy trì mối quan hệ thân thiết qua nhiều mùa Running Man Vietnam. Cả hai đồng hành cùng chương trình trong suốt 3 mùa, tạo nên không ít khoảnh khắc tung hứng ăn ý.

Trên sóng truyền hình lẫn ngoài hậu trường, Trấn Thành và Lan Ngọc thường xuyên trở thành "nạn nhân" của nhau trong những màn chọc ghẹo, cà khịa không kiêng nể. Sự thoải mái, thân thiết giúp cả hai liên tục tạo ra những tình huống hài hước, góp phần làm nên màu sắc riêng cho dàn cast.

Trấn Thành và Lan Ngọc đã quá hiểu nhau, cùng tung hứng khi tham gia Running Man Vietnam cùng nhau

Ảnh: FBNV