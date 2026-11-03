Tiền mừng cưới của Trấn Thành

Là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm và có mối quan hệ rộng rãi trong showbiz Việt, Trấn Thành thường xuyên góp mặt tại những sự kiện quan trọng của bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, nam MC không ít lần khiến công chúng chú ý bởi sự hào phóng trong chuyện mừng cưới, tặng quà cho những người thân thiết.

Gần đây, khi chứng kiến khoảnh khắc Quân A.P và Lê Khanh công khai sắp cưới, Trấn Thành đã có lời nhắn nhủ đầy hài hước dành cho đàn em. Anh yêu cầu Quân A.P phải báo trước ngày cưới để mình chủ động sắp xếp lịch trình, đồng thời có thời gian dành dụm tiền mừng. Câu nói vừa dí dỏm vừa thể hiện sự quan tâm của nam MC khiến khán giả thích thú, đồng thời khơi lại sự tò mò về những khoản tiền mừng cưới trước đây của anh.

Trấn Thành nổi tiếng là người rất hào phóng trong ngày vui của đồng nghiệp

Một trong những lần hiếm hoi chuyện này được chính người trong cuộc hé lộ là tại chương trình A.I là AI, khi Trấn Thành và Đông Nhi bất ngờ nhắc lại đám cưới của nữ ca sĩ cùng Ông Cao Thắng tại Phú Quốc năm 2019. Khi được hỏi về những gì đã diễn ra trong hôn lễ, Đông Nhi hào hứng kể: "Anh Thành rất dễ thương mọi người ơi, đám cưới thật của tôi, tôi mời anh Thành dẫn hôn và anh nhận lời ngay, anh không lấy tiền nữa".

Không chỉ nhận lời dẫn hôn miễn phí, Trấn Thành còn tiết lộ anh đã chuẩn bị một phong bì mừng cưới rất hậu hĩnh cho đàn em. Đông Nhi lập tức xác nhận bằng cách miêu tả khoản tiền này bằng ba từ: "Nhiều, rất nhiều". Dù cả hai không tiết lộ con số cụ thể, biểu cảm và cách phản ứng của nữ ca sĩ cũng đủ khiến khán giả tò mò về độ nặng tay của nam MC.

Clip: Đông Nhi tiết lộ Trấn Thành mừng tiền cưới rất nhiều

Trấn Thành và vợ có mặt ở Phú Quốc để chúc mừng Đông Nhi - Ông Cao Thắng vào năm 2019

Đông Nhi rất xúc động với sự chân thành, chu đáo của Trấn Thành

Thực tế, Trấn Thành vốn được biết đến là người coi trọng tình cảm và các mối quan hệ thân thiết. Anh thường xuyên xuất hiện trong những dịp trọng đại của đồng nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong các dự án nghệ thuật và dành nhiều lời động viên cho những người em trong nghề. Với những người có mối quan hệ gần gũi, sự hào phóng của nam MC không chỉ thể hiện qua tiền bạc hay quà tặng mà còn nằm ở việc anh luôn dành thời gian có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng và có sức ảnh hưởng lớn tại showbiz Việt. Anh hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và tham gia các chương trình truyền hình, quảng cáo. Đặc biệt, những dự án điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, giúp tên tuổi anh ngày càng có vị thế trong lĩnh vực phim ảnh.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành còn thường xuyên khiến công chúng chú ý bởi sở thích sưu tầm hàng hiệu, nước hoa và những món đồ có giá trị. Vợ chồng Trấn Thành cũng sinh sống trong căn hộ cao cấp, cuộc sống rất thoải mái và đầy đủ.

Vợ chồng Trấn Thành có cuộc sống đầy đủ, giàu có

Ảnh: FBNV