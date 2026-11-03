Vbiz có 1 sao nam được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nghiệp lẫy lừng cả showbiz nể

Nhắc đến những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, NSND Xuân Bắc chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Từ diễn viên sở hữu loạt vai diễn để đời, gương mặt MC quốc dân đến người đứng đầu một đơn vị nghệ thuật cấp quốc gia, nam nghệ sĩ có hành trình hoạt động nghệ thuật đáng nể suốt nhiều thập kỷ. Đặc biệt, ở tuổi U50, Xuân Bắc còn đảm nhận vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030. Một hành trình chuyển mình từ ngôi sao màn ảnh, sân khấu đến vị trí quản lý văn hóa khiến cái tên Xuân Bắc luôn nhận được sự chú ý đặc biệt.

(Ảnh: FBNV)

Nam diễn viên có sự nghiệp diễn xuất ghi dấu qua nhiều thế hệ

NSND Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Bắc, sinh ngày 21/8/1976 tại Việt Trì, Phú Thọ. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam sau khi ra trường. Đây cũng là nơi đặt nền móng cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp của nam nghệ sĩ, trước khi anh trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên truyền hình Việt Nam.

Những năm đầu sự nghiệp, Xuân Bắc từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như 12A-4H, Ngã Ba Đồng Lộc, Chuyện Nhà Mộc, Sóng Ở Đáy Sông, Con Đường Sáng, Hai Phía Chân Trời... Trong đó, Sóng Ở Đáy Sông là một trong những tác phẩm đáng chú ý, giúp khán giả nhớ đến Xuân Bắc qua hình ảnh Núi - nhân vật có số phận và diễn biến tâm lý phức tạp. Không chỉ có khả năng tạo tiếng cười, nam diễn viên còn cho thấy sự linh hoạt khi đảm nhận những vai diễn giàu nội tâm, có chiều sâu.

Vai Núi kinh điển của NSND Xuân Bắc (Ảnh: VTV)

Tuy nhiên, nếu phải nhắc đến vai diễn mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp Xuân Bắc, đó chắc chắn là Nam Tào của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Suốt nhiều năm đồng hành cùng Bắc Đẩu (NSND Công Lý), Xuân Bắc tạo nên một cặp bài trùng được khán giả yêu mến mỗi dịp Tết đến xuân về. Lối diễn thông minh, khả năng tung hứng duyên dáng cùng cách thể hiện những màn đối đáp hài hước, thâm thúy giúp Nam Tào trở thành một phần ký ức truyền hình của nhiều thế hệ khán giả.

Không dừng lại ở diễn xuất, Xuân Bắc còn chứng minh khả năng hoạt ngôn và làm chủ sân khấu qua hàng loạt chương trình truyền hình. Anh từng góp mặt trong Hỏi Xoáy Đáp Xoay, Đuổi Hình Bắt Chữ, Đồ Rê Mí, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Vua Tiếng Việt... Dù ở vai trò diễn viên hài, người dẫn chương trình hay người chơi tung hứng cùng khách mời, nam nghệ sĩ đều có cách tạo dấu ấn riêng nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và duyên giao tiếp.

(Ảnh: VTV)

Điều đáng nói là Xuân Bắc không chỉ hoạt động sôi nổi trên màn ảnh nhỏ. Sân khấu kịch mới là nơi anh dành phần lớn thời gian gắn bó với nghề. Việc trưởng thành từ Nhà hát Kịch Việt Nam giúp nam nghệ sĩ có nền tảng chuyên môn vững chắc, đồng thời duy trì sự kết nối với hoạt động biểu diễn sân khấu trong suốt nhiều năm. Những đóng góp đó được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023. Anh cũng được trao Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2022.

Từ ngôi sao showbiz đến Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Nếu sự nghiệp nghệ thuật giúp Xuân Bắc trở thành gương mặt được đông đảo công chúng nhận diện, thì con đường quản lý văn hóa lại cho thấy một dấu mốc khác trong hành trình hoạt động của nam nghệ sĩ. Tháng 1/2021, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Đây là bước chuyển quan trọng khi Xuân Bắc không chỉ đứng trên sân khấu với tư cách diễn viên mà còn đảm nhận trách nhiệm quản lý, điều hành một đơn vị nghệ thuật có bề dày hoạt động.

(Ảnh: FBNV)

Đến ngày 30/10/2024, NS Xuân Bắc tiếp tục nhận nhiệm vụ mới khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc một nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động thực tiễn trên sân khấu và truyền hình đảm nhận vị trí đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn vì thế thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật.

Đáng chú ý, ngày 26/6/2025, tại Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, NSND Xuân Bắc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL. Snh là một trong 32 đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Như vậy, bên cạnh vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nam nghệ sĩ còn đảm nhận thêm trọng trách trong tổ chức Đảng của Bộ.

(Ảnh: FBNV)

Hành trình của Xuân Bắc là một trường hợp đáng chú ý trong showbiz Việt. Từ diễn viên truyền hình, nghệ sĩ sân khấu được công chúng yêu mến, anh trở thành người đảm nhiệm những vị trí quản lý quan trọng trong lĩnh vực văn hóa. Sự nghiệp của anh không chỉ được nhớ đến bởi những vai diễn hay màn tung hứng hài hước trên sóng truyền hình, mà còn bởi chặng đường gắn bó lâu dài với các hoạt động nghệ thuật và trách nhiệm ở những cương vị quan trọng.