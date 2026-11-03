Từ hôm nay - 3/11, hàng triệu người dân Việt Nam đón tin vui

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay (3/11/2026), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội chính thức mở cửa trở lại, phục vụ Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và khách quốc tế đến viếng Bác.

Trước đó, công trình tạm dừng tổ chức lễ viếng từ ngày 4/9 đến hết ngày 2/11/2026 để thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Như vậy, sau gần 2 tháng, người dân và du khách đã có thể tiếp tục đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tin vui với những ai đã và đang có ý định tới địa điểm này.

Theo thông tin cập nhật ngày 2/11, Bộ Tư lệnh Lăng đã cơ bản hoàn thành các nội dung trong kế hoạch tu bổ năm 2026. Hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu về an toàn công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đủ điều kiện mở cửa trở lại.

Ảnh Báo Chính phủ

Đáng chú ý, thời điểm mở cửa cũng trùng với lịch viếng mùa lạnh, được áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3 năm sau. Cụ thể, Lăng Bác tổ chức lễ viếng từ 8h đến 11h vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ có tổ chức lễ viếng, thời gian được kéo dài đến 11h30.

Thứ Hai và thứ Sáu không tổ chức lễ viếng thường lệ. Tuy nhiên, nếu ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Quốc khánh (2/9) hoặc mùng 1 Tết Nguyên đán trùng vào hai ngày này, Lăng vẫn tổ chức đón khách theo quy định.

Công trình hơn 51 năm tuổi, từng đón gần 80 triệu lượt người

Nằm giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội, đồng thời là địa điểm được đông đảo người dân Việt Nam và du khách quốc tế tìm đến.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 2/9/1973, tại vị trí lễ đài cũ ở Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Sau gần 2 năm thi công, Lăng chính thức khánh thành ngày 29/8/1975. Đến nay, công trình đã trải qua hơn 51 năm, trở thành nơi nhiều thế hệ người Việt mong muốn được một lần đến viếng Bác.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết từ khi mở cửa đến thời điểm tháng 8/2025, Lăng đã đón gần 80 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế.

Những con số này cho thấy sức hút đặc biệt của công trình qua nhiều thập kỷ. Hằng năm, nhiều đoàn cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, các gia đình từ khắp mọi miền đất nước và du khách quốc tế đến đây để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh Báo Chính phủ

Không chỉ là nơi tổ chức lễ viếng, khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình còn gắn liền với nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục truyền thống và những sự kiện quan trọng của đất nước.

Những điều người dân và du khách cần lưu ý khi đến viếng Lăng Bác

Đối với những người có kế hoạch đến viếng Bác trong thời gian tới, việc nắm rõ lịch mở cửa, địa điểm tập kết và các quy định là điều cần thiết.

Theo hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân và du khách đến viếng Bác tập kết tại số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Các đoàn có đăng ký vòng hoa, nhu cầu nghe giới thiệu hoặc xem phim tư liệu tập kết tại số 8 Hùng Vương.

Đặc biệt, khách vào Lăng viếng Bác và tham quan khu vực Quảng trường Ba Đình không phải mua vé. Quy định miễn phí này áp dụng với cả người dân Việt Nam và khách quốc tế.

Về trang phục, khách đến viếng phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp với không gian trang nghiêm. Người tham quan cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, đi theo hàng, không chen lấn, xô đẩy hoặc gây mất trật tự.

Ảnh Báo Chính phủ

Theo quy định tổ chức lễ viếng, khách phải qua cổng kiểm tra an ninh và gửi hành lý theo hướng dẫn. Điện thoại di động và máy ảnh du lịch được phép mang theo khi đã tắt nguồn; camera, máy ảnh chuyên dụng phải gửi tại nơi quy định. Việc quay phim, chụp ảnh trong phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh bị nghiêm cấm.

Quy định công khai cũng nêu rõ không tiếp nhận trẻ em dưới 2 tuổi, người không bảo đảm sức khỏe hoặc không chấp hành hướng dẫn của Ban Tổ chức lễ viếng.

Ngoài việc vào Lăng viếng Bác, du khách có thể kết hợp theo dõi nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Lăng, nghi lễ diễn ra lúc 6h30 trong mùa lạnh và 6h trong mùa nóng, trong khi lễ hạ cờ được tổ chức lúc 21h hằng ngày. Sau khi viếng Bác, người dân cũng có thể tiếp tục tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ, ao cá và các địa điểm lịch sử lân cận theo lịch mở cửa riêng.