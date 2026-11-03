Phim Hàn vừa chiếm sóng top 1 Việt Nam, khiến toàn cầu chao đảo: Nam chính là quái vật diễn xuất, xem mê thôi rồi

Không cần chuyện tình yêu lãng mạn, cũng chẳng đi theo công thức báo thù quen thuộc, Dead End Job (Việc Ma Lương Quái) đang tạo nên cơn sốt nhờ kịch bản kinh dị kỳ quặc, những tình huống không thể đoán trước và đặc biệt là màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Lee Jae Wook. Bộ phim hiện đã vươn lên vị trí số 1 Netflix Việt Nam, đồng thời áp sát ngôi đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Một tác phẩm có ý tưởng đủ dị để khiến người xem tò mò, càng theo dõi càng cuốn và sở hữu nam chính có khả năng diễn xuất thực sự đáng nể.

Dead End Job chiếm top 1 Netflix Việt

Theo dữ liệu FlixPatrol ngày 2/11, Dead End Job đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phim truyền hình Netflix toàn cầu với 618 điểm, tăng một bậc so với ngày trước đó. Bộ phim đồng thời lọt Top 10 tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng đầu bảng xếp hạng ở 14 thị trường. Đáng chú ý, thành tích này được thiết lập chỉ vài ngày sau khi tác phẩm phát hành hôm 30/10. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Dead End Job đang bám rất sát vị trí số 1 và hoàn toàn có cơ hội trở thành bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất toàn cầu trên nền tảng trong thời gian tới.

Dead End Job đang bám rất sát top 1

Sức hút của bộ phim càng đáng chú ý khi Dead End Job lựa chọn một ý tưởng rất độc lạ xoay quanh câu chuyện tưởng chừng bình thường - chuyện đi làm kiếm tiền. Ai cũng từng mong muốn tìm được một công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, nhất là khi đang phải đối mặt với áp lực tài chính. Nhưng nếu một lời mời làm việc hấp dẫn đến mức khó tin xuất hiện, liệu đằng sau nó có thực sự là cơ hội đổi đời?

Câu chuyện xoay quanh Hyeok Jun (Lee Jae Wook), một chàng trai trẻ đang chìm trong nợ nần, gần như không còn đường lui. Trong lúc tuyệt vọng tìm cách cải thiện tình hình tài chính, anh tình cờ nhận được lời mời làm việc từ Spider, một công ty môi giới nhân sự bí ẩn chuyên cung cấp những công việc thời vụ với mức thù lao khởi điểm cao gấp 50 lần lương tối thiểu theo giờ. Điều kiện duy nhất là người lao động tuyệt đối không được tiết lộ những gì xảy ra trong quá trình làm việc. Tưởng chừng đã tìm được chiếc phao cứu sinh giữa lúc cuộc sống bế tắc, Hyeok Jun nhanh chóng nhận ra mình vừa bước chân vào một thế giới kinh hoàng.

Từ cửa hàng tiện lợi đến những địa điểm tưởng chừng bình thường, mỗi công việc đều ẩn chứa những quy tắc kỳ quái và hiểm họa chết người. Có những thứ chỉ xuất hiện khi đồng hồ điểm một thời khắc nhất định, có những điều tuyệt đối không được làm và chỉ cần phạm phải một quy tắc, người lao động có thể phải trả giá bằng mạng sống. Trớ trêu thay, mức lương càng cao thì công việc càng nguy hiểm. Hyeok Jun biết rõ mình đang đặt bản thân vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng gánh nặng nợ nần khiến anh không thể dễ dàng từ bỏ.

Trong khi Hyeok Jun liên tục bị đẩy vào những ca làm việc kinh hoàng, Yeon Ju (Go Min Si) âm thầm điều tra những bí mật đằng sau công ty Spider. Ji Yun (Kim Min Ha), em gái Hyeok Jun, cũng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm khi tìm cách bảo vệ anh trai. Tất cả dần có liên hệ với Mr. S (Lee Hee Jun), nhân vật bí ẩn đứng sau công ty môi giới việc làm này. Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc dần mở ra một bí mật lớn hơn, khiến người xem không chỉ tò mò về những gì đang xảy ra mà còn muốn biết thực chất Spider đang vận hành thế giới quái dị này như thế nào.

Điểm ăn tiền của Dead End Job nằm ở cách xây dựng kịch bản rất khác biệt. Tác phẩm kết hợp kinh dị, bí ẩn, khoa học viễn tưởng và giả tưởng, thay vì chỉ đi theo một đường dây câu chuyện tuyến tính. Mỗi tập phim gần như mở ra một thế giới riêng với công việc, luật lệ và những nỗi kinh hoàng khác nhau. Cấu trúc này khiến khán giả khó lòng đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đặc biệt, phim lấy cảm hứng từ dòng truyện kinh dị Napolitan, nổi bật với những quy tắc bất thường mà nhân vật buộc phải tuân thủ nếu muốn sống sót. Chính cảm giác không biết điều gì đang chờ đợi mình ở ca làm tiếp theo tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho bộ phim.

Không ít khán giả liên tưởng Dead End Job với Squid Game bởi cùng khai thác những con người bị dồn vào đường cùng vì tiền bạc, phải đánh đổi sự an toàn để tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn. Tuy nhiên, thay vì những trò chơi sinh tồn, bộ phim biến các công việc lao động quen thuộc thành cơn ác mộng. Đằng sau những tình huống kỳ quái là một vấn đề rất đời thường: áp lực mưu sinh và sự tuyệt vọng của những người trẻ khi không còn lựa chọn nào khác. Hyeok Jun không phải một người thích phiêu lưu hay bất chấp mạng sống vì cảm giác mạnh. Anh chỉ đơn giản là cần tiền để tiếp tục tồn tại. Đây cũng là điểm khiến câu chuyện có thêm chiều sâu, thay vì chỉ dừng lại ở một bộ phim kinh dị dùng những màn hù dọa để giữ chân người xem.

Dẫu vậy, Dead End Job không phải tác phẩm không có điểm trừ. Kịch bản vẫn gây tranh luận bởi một số công việc có ý tưởng rất hấp dẫn nhưng chưa được khai thác đủ sâu, trong khi mối liên kết giữa các câu chuyện đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ. Bộ phim chỉ có 8 tập với thời lượng tương đối ngắn, khiến một số tuyến nhân vật và bí ẩn chưa có đủ không gian phát triển. Đặc biệt, cái kết để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, khiến không ít khán giả mong chờ phần tiếp theo. Nhưng xét ở khía cạnh tạo ra trải nghiệm khác biệt, Dead End Job vẫn là một thử nghiệm táo bạo và đáng chú ý của truyền hình Hàn Quốc.

Và nhân tố khiến bộ phim càng xem càng mê chính là Lee Jae Wook. Phải nói rằng nam diễn viên có một vai diễn cực kỳ hợp để phô diễn khả năng biến hóa của mình. Hyeok Jun không phải mẫu nam chính hoàn hảo, lạnh lùng hay luôn giữ được bình tĩnh trước mọi biến cố. Trái lại, anh thường xuyên hoảng loạn, sợ hãi, bất lực và có những phản ứng rất đời thường trước những tình huống vượt xa sức tưởng tượng. Nhưng chính những trạng thái tưởng chừng rất khó kiểm soát ấy lại được Lee Jae Wook thể hiện vô cùng duyên dáng và thuyết phục.

Nam diễn viên có thể khiến người xem bật cười với biểu cảm ngơ ngác, những pha phản ứng đầy bất lực trước các tình huống oái oăm, nhưng chỉ vài giây sau đã lập tức chuyển sang trạng thái căng thẳng, hoảng sợ đến mức khiến khán giả cũng phải nín thở theo. Anh không cố biến Hyeok Jun thành một người hùng bất khả chiến bại. Nhân vật có lúc yếu đuối, có lúc ích kỷ, có lúc chỉ muốn bỏ chạy thật xa khỏi mọi rắc rối. Tất cả đều được Lee Jae Wook xử lý tự nhiên, không cường điệu quá mức nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn.

Với 8 tập phim đã lên sóng trọn bộ trên Netflix, Dead End Job đang là lựa chọn đáng thử cho những khán giả muốn tìm kiếm một món ăn tinh thần mới lạ. Kịch bản có thể còn những điểm gây tranh cãi, nhưng ý tưởng độc đáo cùng màn thể hiện nổi bật của Lee Jae Wook là hai yếu tố đủ sức giữ chân người xem.