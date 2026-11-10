Cặp đôi showbiz gây sốc tuyên bố ly hôn sau 3 ngày cưới do người chồng ngoại tình với quản lý

Sáng 10/11, tờ Line Today đưa tin, nam ca sĩ kiêm đạo diễn người Nhật Bản - Sora Hokimoto (thành viên ban nhạc Bialystocks) gần đây đã bất ngờ tuyên bố kết hôn với nữ minh tinh Kaho. Ngay lập tức, những ồn ào đời tư trong quá khứ của Sora Hokimoto đã bị truyền thông cùng công chúng xứ sở hoa anh đào bóc sạch, trong đó gây sốc nhất là thông tin nam nghệ sĩ này từng có cuộc hôn nhân bí mật trong quá khứ. Đáng chú ý, Hokimoto đệ đơn ly hôn vợ cũ chỉ sau... 3 ngày chung sống bên nhau.

Theo nguồn tin, 3 năm trước, Hokimoto từng kết hôn với người phụ nữ tên A. Tờ FLASH cho biết thêm, bạn thân của A vừa ra mặt xác nhận, Hokimoto và A quen biết nhau từ năm 2020 rồi dần tiến tới mối tình chị em. Trong khoảng thời gian khó khăn khi mẹ Hokimoto qua đời vì bạo bệnh và ông nội nam ca sĩ bị ngã cần người chăm sóc, A đã không chỉ ở bên cạnh bầu bạn cùng Hokimoto mà còn giúp gánh vác các khoản chi phí, đồng thời chăm sóc ông nội đàng trai. A và Hokimoto sau đó đã đăng ký kết hôn vào mùa xuân năm 2023 rồi chuyển từ Kochi lên Tokyo thuê nhà sống chung.

Thế nhưng, chỉ sau đúng 3 ngày chung sống, hôn nhân của Hokimoto và A bất ngờ gặp biến lớn. Hokimoto sau khi kết thúc công việc đã viện cớ ngủ lại nhà thành viên trong ban nhạc để không trở về nhà. Ngày hôm sau khi trở về nhà, nam ca sĩ bất ngờ đòi ly hôn cho bằng được. Cô A bàng hoàng hỏi lý do thì đối phương chỉ liên tục nói lời xin lỗi. Bằng trực giác của phụ nữ, A nghi ngờ việc Hokimoto đột nhiên đòi ly dị có liên quan đến kẻ thứ 3 nên đã lao đi kiểm tra điện thoại của nam ca sĩ, rồi sững sờ phát hiện ra vào đêm hôm trước, nam ca sĩ này thực chất đã ngủ lại ở nhà một nữ quản lý trẻ tuổi.

Hokimoto thông báo kết hôn với nữ diễn viên Kaho (ảnh trái) cách đây không lâu. Ban đầu, công chúng còn tưởng đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh. Thế nhưng hóa ra nam ngôi sao từng kết hôn và ly dị trong quá khứ. Ảnh: Line Today

Đáng chú ý, Hokimoto bỏ vợ cũ chỉ sau 3 ngày chung sống. Ảnh: Line Today

Sau khi phát hiện được bằng chứng ngoại tình, cô A đã ra sức chất vấn. Thế nhưng, Hokimoto lại chỉ bật khóc. Cô A mới tức giận mắng mỏ đối phương: “Người muốn khóc phải là tôi mới đúng chứ!”. Tới lúc này, Hokimoto lập tức nín khóc, sau đó bắt đầu càu nhàu về quan điểm sinh con trái ngược giữa 2 vợ chồng họ. Theo đó, A vì lý do tuổi tác nên nôn nóng muốn mang thai sinh con, trong khi Hokimoto lại không muốn có con lúc đó do không biết thu nhập của mình có nuôi nổi đứa trẻ hay không. Sau đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1992 đã thu dọn hành lý rời đi, ngày hôm sau liền gửi thẳng giấy thỏa thuận ly hôn qua ứng dụng LINE cho cô A.

Sau cú sốc tình cảm, cô A suy sụp hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần, sụt tới 10kg chỉ trong 1 tháng. Cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ và trầm cảm, phải đi khám, điều trị tâm lý hơn 1 năm trời. Mặc dù cuối cùng Hokimoto - A đã đạt được thỏa thuận ly hôn thông qua luật sư và phía đàn trai cũng đồng ý trả 1 khoản tiền cấp dưỡng, thế nhưng nam ca sĩ này từ đầu đến cuối không hề thừa nhận chuyện mình ngoại tình với nữ quản lý trẻ tuổi mà chỉ lấp liếm bằng lý do “lúc đó có hành vi bồng bột”.

Vợ cũ suy sụp, khủng hoảng sau khi bị Hokimoto phụ bạc. Ảnh: X

Tờ FLASH đã liên hệ với Hokimoto để xác minh vụ việc. Trước loạt câu hỏi dồn dập từ truyền thông, nam ca sĩ 9X cho biết đã kể cho nữ diễn viên Kaho (vợ mới) nghe việc anh từng kết hôn trong quá khứ. Sau đó, công ty quản lý của Hokimoto phản hồi rằng, các vấn đề liên quan đến vụ ly hôn với cô A đã được giải quyết thông qua thỏa thuận giữa các bên và đạt được sự đồng thuận, đồng thời cho biết tuyệt đối không xuất hiện hành vi ngoại tình trong cuộc hôn nhân trước. Ngoài ra, đại diện phía Hokimoto nhấn mạnh, thời điểm hẹn hò và kết hôn với Kaho không hề có sự liên quan tới cuộc hôn nhân trước của nam ca sĩ.

Trong khi đó, bạn thân lại xót xa bày tỏ rằng, cô A đã phải gánh chịu vết thương lòng vĩnh viễn không thể chữa lành, không hề cảm nhận được bất kỳ sự hối lỗi nào từ Hokimoto và đến hết kiếp này cũng không thể nào tha thứ cho nam ca sĩ.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng hiện đang chỉ trích Hokimoto tơi bời vì cho rằng nam nghệ sĩ này mặt dày không chịu thừa nhận ngoại tình dù phía vợ cũ đã nắm gọn bằng chứng trong tay.

Sora Hokimoto là đạo diễn kiêm giọng ca chính của ban nhạc Bialystocks. Nam ngôi sao từng gây dựng được hình ảnh đẹp đẽ trong lòng công chúng, nhưng tới nay hình tượng đó đã hoàn toàn sụp đổ sau vụ ồn ào ngoại tình.