“Vợ của nghệ sĩ hài Xuân Bắc tên gì?”: Câu hỏi trị giá 2 triệu đồng tại Ai Là Triệu Phú

Nhắc đến những khoảnh khắc đáng nhớ của Ai Là Triệu Phú, màn xuất hiện của NSND Tự Long trong số đặc biệt kỷ niệm 10 năm chương trình năm 2014 chắc chắn là một trong những trường hợp khó quên. Không chỉ có màn hát chèo xin được ngồi ghế nóng và những pha tung hứng với MC Lại Văn Sâm, phần thi của nam nghệ sĩ còn có một câu hỏi khiến khán giả bật cười: “Vợ của nghệ sĩ hài Xuân Bắc có tên là gì?”.

Thời điểm đó, Tự Long là người chơi, còn Xuân Bắc xuất hiện với vai trò bạn đồng hành. Cả hai vốn là cặp nghệ sĩ thân thiết, thường xuyên diễn chung và có màn phối hợp ăn ý trên sân khấu. Vì thế, việc chương trình đưa ra câu hỏi liên quan trực tiếp đến vợ của người bạn đồng hành lập tức tạo nên tình huống hài hước.

Điều thú vị nằm ở chỗ, bốn phương án được đưa ra đều là tên các loài hoa: A. Cẩm chướng, B. Tulip, C. Mào gà và D. Hồng nhung. Trong đó, Hồng Nhung vừa là tên một loài hoa, vừa chính là tên vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc.

Được biết, đây là câu hỏi số 5 với mốc giá trị tiền thường là 2 triệu đồng.

Trước câu hỏi này, Tự Long nhanh chóng lựa chọn đáp án D - Hồng Nhung. Đây cũng là phương án chính xác. Trong khi người chơi dễ dàng vượt qua câu hỏi, Xuân Bắc ngồi phía dưới cười ngặt nghẽo trước tình huống mà chương trình đưa ra.

Câu hỏi trong số đặc biệt của Ai Là triệu Phú thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

Câu hỏi này cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ trong phần thi của Tự Long. Ở tập đặc biệt, chương trình có những câu hỏi mang tính gần gũi với khách mời, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ tung hứng và mang lại tiếng cười cho khán giả, bên cạnh những câu hỏi kiến thức thông thường.

Sau nhiều năm, khoảnh khắc này tiếp tục được nhắc lại khi các đoạn trích từ Ai Là Triệu Phú thời MC Lại Văn Sâm được chia sẻ trên mạng xã hội. Câu hỏi về vợ Xuân Bắc khiến nhiều người thích thú vì cách đặt vấn đề có phần bất ngờ, nhất là khi người được hỏi lại là Tự Long - người bạn diễn thân thiết của Xuân Bắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước, cũng có ý kiến cho rằng một chương trình mang tên Ai Là Triệu Phú nên ưu tiên các câu hỏi kiểm tra kiến thức, thay vì những câu hỏi thiên về tạo tiếng cười hoặc khai thác mối quan hệ cá nhân giữa người chơi và bạn đồng hành. Theo quan điểm này, những câu hỏi như vậy có thể vui ở thời điểm phát sóng nhưng chưa hẳn phù hợp với hình dung của khán giả về một chương trình.

Câu hỏi về tên của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc trị giá 2 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng cần đặt câu hỏi trong đúng bối cảnh. Đây vốn là tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm chương trình, với khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng. Vì thế, một câu hỏi mang tính vui vẻ, có đáp án gắn với người đang ngồi ngay tại trường quay cũng là cách tạo thêm tương tác giữa các nghệ sĩ.

Hơn nữa, câu hỏi vẫn có đáp án rõ ràng, được xây dựng theo lối chơi chữ khi tên một người đồng thời trùng với tên loài hoa. Chính sự kết hợp này khiến tình huống trở nên thú vị, thay vì đơn thuần hỏi thông tin cá nhân của một nghệ sĩ.

Thực tế, sức hút của Ai Là Triệu Phú không chỉ đến từ những câu hỏi kiến thức khó nhằn hay những người chơi giành được giải thưởng lớn. Các màn đối đáp ngẫu hứng, tình huống bất ngờ và phản ứng tự nhiên của người chơi cũng góp phần tạo nên những khoảnh khắc được khán giả nhớ đến sau nhiều năm.

Với câu hỏi về vợ Xuân Bắc, có lẽ điều khiến người xem bật cười không nằm ở độ khó, mà ở cách chương trình đưa một thông tin đời thường vào cuộc chơi, đúng lúc người có liên quan cũng đang ngồi ngay đó. Còn việc một câu hỏi như vậy có phù hợp hay không lại tùy thuộc vào kỳ vọng của mỗi khán giả đối với chương trình.

Còn bạn, bạn thấy câu hỏi này thế nào?