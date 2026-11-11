HLV Australia khen Đình Bắc hết lời, nhận xét ra sao về tân binh nhập tịch của tuyển Việt Nam?

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam với kết quả hôm nay. Tuy nhiên tỷ số 2-0 có lẽ chưa phản ánh hết sự áp đảo mà các bạn tạo nên tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Tuyển Việt Nam đã kiểm soát thế trận tốt, làm chủ tình hình”, HLV Matthew Ross nói sau trận.

Chiến lược gia người Australia đang dẫn dắt tuyển Đài Bắc Trung Hoa chia sẻ tiếp: “Đây mới là trận đấu thứ hai của tuyển Đài Bắc Trung Hoa trong năm 2026. Tôi đã tạo cơ hội để 5-6 cầu thủ trẻ thử sức. Tôi khá hài lòng với màn trình diễn của họ. Hi vọng mọi thứ sẽ còn tốt hơn khi chúng tôi gặp tuyển Kyrgyzstan sau đây 3 ngày”.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trận ra mắt tuyển Việt Nam. (Ảnh: QĐ)

Vào tối nay (11/11), tuyển Đài Bắc Trung Hoa phải chạm trán chủ nhà Việt Nam trong trận mở màn giải giao hữu tại sân Thiên Trường do VFF tổ chức.

Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức có màn ra mắt tuyển Việt Nam khá ấn tượng, với việc ghi bàn mở tỉ số ở phút 21. Sang hiệp 2, Đình Bắc xử lý kỹ thuật, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trong vòng cấm rồi đặt lòng vào góc xa, ghi bàn thắng thứ hai.

Nhận xét về hai cầu thủ ghi bàn cho tuyển Việt Nam, HLV Matthew Ross chia sẻ quan điểm:

“Tôi biết đẳng cấp của Đình Bắc. Điều đó đã được khẳng định từ trước rồi. Đó là một cầu thủ rất tốt, có kỹ thuật và tư duy thông minh. Đình Bắc biết cách lựa chọn thời điểm, kéo giãn các trung vệ đối phương, đặt họ vào những khoảng không khó che chắn, qua đó tạo ra không gian cho các đồng đội".

“Còn với Olaha, hôm nay tôi đã bố trí một cầu thủ còn rất trẻ, mới ra mắt đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa theo kèm cậu ta. Tôi cho rằng sự có mặt của Olaha mang tới cho tuyển Việt Nam nhiều lựa chọn hơn. Đó là mẫu cầu thủ rất biết cách khai thác khoảng trống, đồng thời hoạt động lúc không có bóng cũng rất hiệu quả.

Nhìn chung, tới hiệp 2, tôi phải chỉ đạo học trò lùi sâu, tổ chức phòng ngự 2 lớp để đối phó với sức mạnh hàng công của tuyển Việt Nam”.

Đình Bắc được HLV đối phương dành nhiều lời khen. (Ảnh: QĐ)

Chiến lược gia người Australia cũng trả lời câu hỏi về sự khác biệt của tuyển Việt Nam khi sử dụng nhiều tân binh:

“Tôi thấy triết lý của tuyển Việt Nam vẫn được duy trì, dù cho đội bóng được vận hành bởi nhiều gương mặt mới. Họ bình tĩnh kiểm soát bóng, với 3-5 cầu thủ duy trì sự kết nối xuyên suốt các giai đoạn của trận đấu, còn 3 cầu thủ tấn công biết cách chọn vị trí và thời điểm di chuyển phù hợp.

Nhìn chung, đây là một tập thể có sự ăn ý, bài bản, giữ được cự ly đội hình tốt. Việc Asian Cup 2027 lùi lại đến cuối năm cũng là dịp tốt để tuyển Việt Nam trui rèn thêm và làm tốt hơn nữa”.